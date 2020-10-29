Сегодня, 29 октября, третий украинский клуб - луганская "Заря" - сыграет в еврокубке. Во втором туре Лиги Европы луганчане примут португальскую "Брагу".

В Украине этот матч в прямом эфире покажет канал Футбол 1. Начало трансляции в 19.50. Матч пройдет с болельщиками на трибунах.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции рассказал о предстоящем поединке.

"Для нас это очень важная игра, с учётом того, что мы проиграли первый тур, а конкурент нынешний выиграл противостояние в домашнем матче. Мы играем дома, хочется, чтобы интрига вернулась и мы рассчитываем на положительный результат.

Мы понимаем, что "Брага" это очень сыгранная команда, которая, практически, играет с одним составом. Много бразильцев, португальцев - все техничные. Но мы хотим показать наш уровень, нашу игру дома и отдать все силы, чтобы положительный результат остался в Запорожье", - заявил Виктор Скрыпник, как передает пресс-служба клуба.

- Тренер "Браги" оценил организацию игры и хотелось бы услышать и как "Заря" будет противостоять португальцам?



- Всех секретов не хочется так сразу раскрывать. Мы всегда исследуем наших соперников, игроки умеют найти подход к сопернику. Сравнить прошлые поединки "Браги" с "Зарёй", то практически 80% тех игроков, которые были в составе, они остались, так, что они нам уже знакомы. У нас немного тоже футболистов поменялось, поменялся стиль игры. Но если ты не веришь сам в себя, то нет смысла выходить на поле. Мы хотим показать азарт, мы играем дома, тем более придут болельщики, мы их хотим порадовать хорошей игрой. А так все компоненты игры связаны, чтобы достичь победы, это немаловажно стандарты и прессинг, и мяч надо держать и по счёту уметь играть. Так же есть много нюансов для таких матчей.



- Что сейчас по кадровому вопросу в команде?



- Как и в каждой команде есть люди, которые играли пару дней назад в матче. Есть незначительные повреждения у ребят. В такой же ситуации все команды, которые проходят еврокубки. С учётом того, что мы играем дома, мы отдадим все силы, чтобы вернуть интригу в нашу группу и победить.



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