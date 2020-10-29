Школы Запорожья с понедельника, 2 ноября, возобновляют стационарное обучение в школах. Ученики младших классов продолжат учиться в привычной форме, а ученики средних и старших классов перейдут на дистанционную форму обучения.

Об этом написал мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

"Теперь, что касается учебного процесса. Ученики школ находятся на каникулах до понедельника. После этого их обучение будет организовано дистанционно, за исключением детей, которые обучатся в 1-4 классах - у них будут уроки в классах с соблюдением необходимых требований карантина. Детские сады продолжают работать", - написал он.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины рекомендовал школам установить каникулы с 15 по 30 октября, с дальнейшем переходом на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации.

Также мы сообщали, что в Харькове, который попал в "красную зону" карантина, школьники не ушли на досрочные каникулы.

Тем временем и в школах Ивано-Франковска закончились сегодня каникулы.