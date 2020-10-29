В Словакии, где на ближайшие выходные запланировано общенациональное тестирование на коронавирус, до 8 ноября свободно передвигаться смогут только граждане с отрицательным ПЦР-тестом на Covid-19.

Об этом сообщает Aktuality.

Так, премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что участники массового тестирования, которые получат отрицательный результат теста на коронавирус, с понедельника, 2 ноября, смогут жить относительно свободно.

"Они смогут сходить в магазин или купить обувь, продовольственные товары. В отличие от тех людей, которые решили не проходить тест", - сказал Матович.

Для остальных граждан будут действовать более строги запреты. Однако предусмотрены исключения: поездки на похороны, бракосочетания, крещения или уход за близким человеком. В этих случаях люди также получат право покупать продукты или лекарства.

Напомним, с 1 октября из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом в Словакии ввели режим чрезвычайной ситуации.

Также мы писали о том, что Словакия начала бесплатно тестировать все население на коронавирус.