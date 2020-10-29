Президент Польши Анджей Дуда поменял свое мнение о правах женщин на аборт. Неделю назад решением Конституционного трибунала женщинам Польши запретили проводить аборты, но спустя неделю массовых протестов президент поменял свое мнение.

Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM.

Лидер Польши заявил, что женщины должны иметь право на прерывание беременности, но в том случае, если плод имеет дефекты развития. Хотя неделю назад Анджей Дуда поддерживал решение польского Конституционного суда, который запретил аборты даже в случае необратимых дефектов развития плода.

"Не может быть такого, чтобы закон требовал от женщины подобного героизма", - заявил президент Польши 29 октября во время эфира.

Напомним, что несмотря на недавнее ужесточение карантинных мер, всю последнюю неделю Польша была охвачена массовыми протестами с блокадами улиц. Поводом стал принятый закон о практически полном запрете абортов, в том числе по медицинским показаниям, но потом митинги переросли уже в массовый антиправительственный и антицерковный бунт.

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