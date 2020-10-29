Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил о задержании мужчины, который с ножом напал на людей возле базилики Нотр-Дам утром 29 октября, обезглавил женщину и заколол мужчину. Общее число жертв нападения увеличилось до троих.

Соответствующий пост Эстрози опубликовал в Twitter.

"Я нахожусь на месте происшествия. Подтверждаю, что все дает основание предполагать, что нападение внутри церкви Нотр-Дам является терактом", - написал мэр Ниццы.

Также Эстрози сообщил о трех жертвах нападения (в том числе привратник, которого, по данным мэра, очень ценили прихожане).

"13 дней спустя после убийства Самюэля Пати, наша страна больше не может удовлетворяться законами мира, уничтожаемыми исламофашизмом", - сообщил мэр Ниццы.

Напомним, две недели назад в пригороде Парижа обезглавили учителя истории, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.

После этого на фоне жестокой расправы над французским учителем Эрдоган раскритиковал Макрона за антиисламскую политику.