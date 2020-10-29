По состоянию на четверг, 29 октября, Киев находится третьим в списке мегаполисов с самым загрязненным воздухом в мире. Индексом загрязнения воздуха в столице Украины - 158, нормой является 50.

Соответствующие данные опубликованы на портале Iqair.

Опережают Киев по загрязнению воздуха только столица Индии Дели и пакистанский мегаполис Лахор. Сейчас Киев уже второй день занимает третье место среди городов мира с самой загрязненной атмосферой. А в общем в октябре Киев несколько дней подряд находился в числе городов с самым грязным воздухом.

Уровень загрязнение атмосферы в Киеве характеризуется как "вредно". Жителям столицы рекомендовано избегать физических нагрузок на улице, не открывать окна и включить очиститель воздуха. Также спастись от загрязненного воздуха поможет медицинская маска.

Напомним, что Киев в этом году становился городом с самым загрязненным воздухом в мире.

А украинский врач рассказал, какие заболевания грозят киевлянам из-за грязного воздуха. Среди них и онкологические болезни.