Сегодня, 29 октября, в 9 утра по местному времени во французском курортном городе Ницце произошло нападение в храме.

Мужчина, вооруженный ножом, нанес увечья троим. Одного человека он обезглавил. Второго заколол насмерть. Третьего догнал и вонзил в него лезвие. Помимо этого, ранены еще двое граждан.

"Страна" собрала информацию, которая известна о нападении в Ницце на данный момент.

Пока готовился этот материал было совершено еще два нападения - на полицейских в Авиньоне, а также на охранника консульства Франции в Саудовской Аравии.

Нападение в Ницце - что известно о теракте

Нападение, которое уже назвали терактом, в Ницце случилось на утренней мессе в соборе Нотр-Дам (не путать с главным храмом страны в Париже), когда там молились прихожане .

Неизвестный мужчина был вооружен ножом и оружием. Он открыл огонь.

70-летнему пенсионеру он воткнул нож в горло, женщину обезглавил. Еще одного человека он догнал на выходе из собора и тоже убил. А затем ранил еще двоих. Информацию подтверждает мэр Ниццы.

На кадрах видно, как медики выносят пострадавших или погибших.

Власти города уже распорядились закрыть все храмы в городе из-за опасений, что нападение может быть не единичным.

В Ницце сейчас паника. Отовсюду звучат сирены спецтранспорта, в том числе скорых. Место нападения перекрыто полицией.

По прошествии некоторого времени нападавший был задержан. Это четко видно на кадрах видеозаписи.

Террорист одет в яркие шорты, футболку и белую бейсболку. Он размахивает пистолетом. В какой-то момент его отвлекает один силовик. Тогда по нападавшему открыли огонь. Параллельно другой полицейский с разгона прыгнул на террориста и повалил его на асфальт.

Личность нападавшего пока не установлена или не обнародует. С пулевым ранением от госпитализирован. Тем не менее, случившееся мэр Ниццы назвал "исламским фашизмом" - вероятно, нападавший исповедует мусульманскую веру.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сказал, что преступником является радикализированный мусульманин. Нападавший выкрикивал "Аллах акбар" когда медики оказывали ему помощь после задержания.

"Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны", - заявил мэр и добавил, что из соображений безопасности он решил на время закрыть все христианские церкви и другие религиозные учреждения города.

Президент Франции Эммануэль Макрон сначала прибыл в экстренный центр МВД. А затем он отправится в Ниццу. Дело о нападении будет вести антитеррористическая прокуратура.

Политический оппонент Макрона, лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен уже назвала произошедшее "войной": "Я не знаю, сколько терактов потребуется правительству, чтобы осознать, что нам нужно законодательство, чтобы отреагировать на войну, которая ведется против нас".

Но на теракте в Ницце все не завершилось.

Параллельно во французском в Авиньоне мужчина пытался напасть с ножом на полицейских. СМИ сообщают, что он кричал "Аллах Акбар" и пытался зарезать силовиков. Нападавший застрелен.

Параллельно в Джидде (Саудовская Аравия) неизвестный напал напал с ножом охранника консульства Франции. Он арестован.

Почему Францию атакуют территористы

Мусульманские радикалы активизировались во Франции уже давно. Тем более, что среда этому благоприятствует. Из-за массовой миграции в стране появились миллионы мусульман, многие из которых не интегрируются во французское общество и подпадают под влияние радикального ислама. А некоторые даже воюют за исламистов в Сирии и Ираке.

Поводами для терактов может что угодно.

Например - сатирический журнал Charlie Hebdo (Шарли Эбдо), который, время от времени, публикует карикатуры на ислам и пророка Мухаммеда.

В отместку за это 7 января 2015 года в Париже исламские боевики - братья Саид и Шериф Куаши - явились в редакцию журнала с автоматами и помповым дробовиком.

С криками "Аллаху Акбар" они расстреляли 12 сотрудников редакции и двоих полицейских. В числе погибших был главный редактор Charlie Hebdo и карикатурист Стефан Шарбоннье, который был в "черном списке" Аль-Каиды. Нападавшие вскоре были убиты, а их пособники попали в тюрьму.

Жестокая расправа над сотрудниками сатирического журнала всколыхнула французское общество и вызвала движение в поддержку свободы слова Je suis Charlie - "Я - Шарли". Под этим лозунгом во Франции 11 января 2015 года промаршировали 3,5 млн человек.

Демонстрант с плакатом "Я - Шарли" в Страсбурге

В том же 2015 году в Париже в ноябре произошел еще более кровавый теракт.

Произошли взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстреляны посетители нескольких ресторанов и устроена настоящая бойня в концертном зале "Батаклан". В время теракта погибло 130 человек.

С тех пор убийства и нападения исламисты совершали постоянно.

Из самых последних событий - 16 октября этого года школьному учителю истории Самюэлю Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорион отрубили голову за то, что тот показал школьникам на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные Charlie Hebdo. Прокуратура по вопросам борьбы с терроризмом предполагает, что преступник таким образом решил наказать педагога.

Прокуратура Франции сообщила, что убийцей учителя оказался 18-летний Чеченец из Москвы - Абдулах Анзоров. Сразу после убийства Анзоров успел опубликовать в Твиттере под ником Tchetchene_270 фотографию отрезанной головы и написать обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону: "Во имя Аллаха, самого милосердного. Макрону, вождю неверных. Я казнил одного из ваших адских псов, который осмелился принизить Мухаммеда".

Убитый учитель Самюэль Пати

На чеченскую национальную принадлежность террориста отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он осудил жестокое убийство и призвал не связывать теракт с чеченцами. По его словам, обвиняемый в преступлении был в Чечне всего один раз, а всю свою жизнь прожил в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон в день национального почтения памяти Самюэля Пати пообещал не отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда и резко высказался в адрес исламистов.

"Мы будем защищать свободу, которою вы так хорошо преподавали, и будем высоко ценить секуляризм. Мы не откажемся от карикатур, рисунков, даже если другие откажутся. Мы предоставим все возможности нашей молодежи, без какой-либо дискриминации", – сказал президент Франции на церемонии в университете Сарбонна.

Он добавил, что Пати был убит "трусами" за то, что представлял светские демократические ценности Французской Республики. Катар, Турция, Иран, Иордания и Кувейт осудили слова Макрона. А советник Рамзана Кадырова и муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал президента Макрона "террористом номер один" и "врагом всех мусульман".

Тем времени новый номер "Шарли Эбдо" опубликовал на обложке 28 октября карикатуру на президента Турции Тайипа Эрдогана, изобразив его в шаржированной манере.

Лидер Турции сидит в кресле в майке и трусах и держит в правой руке банку с напитком. Левой рукой он приподнимает платье служанке, обнажая ее ягодицы, и восклицает: "Ух, пророк!". Женщина в чадре с ярко накрашенными губами держит в руках поднос с наполненными рюмками. Заголовок над картинкой такой: "Эрдоган. В частной жизни он очень забавный".

В ответ на карикатуру Эрдоган заявил, что Макрон хочет создать антиисламскую систему, цель которой - расправиться с мусульманами.