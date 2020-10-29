В четверг, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. На нем будет обсуждаться ситуация вокруг борьбы с коррупцией в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо", - сказано в сообщении.

Так, Зеленский на сегодняшнем заседании предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в сфере национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения. Речь пойдет о законопроектах, которые в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций. Они, по данным Офиса президента, будут наработаны и внесены главой государства в Верховную Раду как неотложные.

"Сокрушительный удар, которые наносится достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не может оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными", - заявил Зеленский.

Напомним, на днях Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК.

После этого НАПК экстренно закрыл реестр электронных деклараций по решению Конституционного суда.