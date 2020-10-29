В четверг, 29 октября, во французском городе Ницца неизвестный с ножом напал на граждан возле церкви. Есть пострадавшие и погибшие. По предварительным данным, неизвестный человек обезглавил женщину, еще одного мужчину заколол. Отметим, это случилось через несколько недель после того, как во Франции обезглавили учителя истории и географии.

Об этом сообщает издание Nice-Matin.

Так, преступление было совершено утром в четверг возле собора. В результате нападения, несколько человек ранены, и еще есть раненные.

Несколькими минутами позже стало известно, что, по предварительным данным, количество погибших увеличилось до трех человек.

Преступник совершивший это, уже задержан. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал случившееся терактом.

Позже мэр сказал, что преступником является радикализированный мусульманин. Нападавший выкрикивал "Аллах акбар" когда медики оказывали ему помощь после задержания.

"Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны", - заявил мэр и добавил, что из соображений безопасности он решил на время закрыть все христианские церкви и другие религиозные учреждения города.

Напомним, 16 октября, неподалеку от Парижа, во французском городе Конфлан-Сент-Онорин, было обнаружено обезглавленное тело учителя истории и географии, который показывал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда. Убийца был ликвидирован полицией.

Как выяснилось, преступником оказался 18-летний чеченец, который родился в Москве, но вырос во Франции. Он назвал его "псом Макрона" и опубликовал фото отрубленной головы у себя в Твиттере.

После убийства разгорелся скандал. Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал французского президента Эммануэля Макрона за антиисламскую политику. В своём выступлении президент Турции заявил, что считает настоящей целью Макрона рассчитаться с мусульманами.

Отметим, что ранее Макрон заявил, что ислам переживает кризис, а также пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства. Кроме того, он собирается тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей.