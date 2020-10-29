Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку главу Министерства внутренних дел страны Юрия Караева.

Об этом утром в четверг, 29 октября, сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, после увольнения Караева в Беларуси новым министром внутренних дел стал начальник минской милиции Кубраков. А сам Юрий Караев стал помощником президента по Гродненской области.

Кроме того, сообщается, что экс-глава КГБ Валерий Вакульчик, только в сентябре занявший пост секретаря белорусского совбеза, назначен помощником президента по Брестской области.

Александр Лукашенко заявил, что полномочия его помощников будут серьезно расширены.

Напомним, 18 октября в столице Беларуси во время протеста силовики открыли стрельбу.

Также мы писали о том, что накануне этого происшествия в МВД Беларуси заявило о готовности стрелять по протестующим, так как "протесты радикализировались".