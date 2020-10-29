По результатам местных выборов в областном и городском советах Винницы большинство мест получит партия "Украинская стратегия Гройсмана". Это единственный регион, где свое "монобольшинство" будет в совете и на уровне города, и на уровне области .

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Продолжают поступать сведения о результатах голосования на местных выборах. Пока выходит так, что единственное областью, в которой будет свое "монобольшинство" и в областном, и в городском совете областного центра (как минимум) у одной и той же партии - это Винницкая", - сказано в сообщении.

Так, партия "Украинская стратегия Гройсмана" экс-премьера, который когда-то был мэром Винницы, получила 53,9% на выборах в областной совет и большинство мест в горсовете.

"Экс-премьер Гройсман был когда-то мэром Винницы и сохранил свои позиции в этом регионе. А на этих выборах их максимально укрепил. Его партия получила 53,9% на выборах в областной совет и большинство мест в горсовете Винницы. По другим городам региона пока сведений полных нет, но, не исключено, что и там во многих случаях победила "Украинская стратегия". Вот так Гройсман взял под свой полный контроль родную область", - сообщает Telegram-канал.

Напомним, по данным экзитполов, мэр Винницы Моргунов на выборах 25 октября переизбран 66% голосов.

Также мы подробно следили за итогами местных выборов и подсчетом голосов.