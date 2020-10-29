После смерти Анатолия Федорчука в Борисполе проведут повторные выборы. Фото: "Погляд"

После смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука, который на местных выборах 25 октября получил наибольшее количество голосов, в городе проведут новые выборы, их могут назначить на январь. 

Об этом заявила глава сети "Опора" Ольга Айвазовская, пишет "РБК-Украина".

Так, по данным Айвазовской, территориальная избирательная комиссия должна официально объявить результаты выборов мэра Борисполя до 6 ноября. Затем несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.

"День голосования может быть в январе", - заявила Айвазовская. 

Напомним, мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер через два дня после выборов от коронавируса.

Также мы писали о том, что в Борисполе не будут назначать временного мэра вместо умершего от Covid-19 Федорчука.

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