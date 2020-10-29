В Государственном пограничном комитете Республики Беларусь опровергли информацию о том, что на территорию республики не будут пускать граждан Украины, Польши и Литвы. Там заявили, что не получали от властей распоряжений о данном ограничении на въезд.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета сообщает УНН.

"Никаких распоряжений об ограничении на въезд на территорию республики Беларусь всех граждан названных стран (Литвы, Польши и Украины - Ред.) не поступало. Наша граница работает, открыта для всех добропорядочных граждан иностранных государств", - заявили в Минске.

По данным Госпогранкомитета, сейчас иностранцы должны быть готовы при въезде в Беларусь подтвердить и пояснить свои цели пребывания в республике.

В пресс-службе добавили, что за последнюю неделю государственную границу пересекли около 19 000 иностранных граждан, из которых больше всего прибыло из Украины.

Ранее мы писали, что во въезде в Беларусь отказано 595 иностранцам из Польши, Украины и Литвы.

Также рассказывали, что въезжающих в Беларусь украинцев обяжут проходить 10-дневную изоляцию.