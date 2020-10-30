В субботу украинцы будут отмечать самый мистический праздник в году - Хэллоуин, когда независимо от возраста можно посоревноваться в конкурсе на самый страшный костюм или грим, покуражиться, устроить тематическую фотосессию, организовать шумную вечеринку, собраться с друзьями на пунш, вместе вырезать тыкву для фонаря Джека или просто укутавшись в плед день напролет смотреть ужастики.

Своими корнями Хэллоуин походит от кельтского праздника Самайн, совпадавшим с концом сбора урожая. По легенде, в ночь на 1 ноября, когда зима сменяет лето, а ночь - день, открываются врата между двумя мирами - материальным и и сверхъестественным. Для того, чтобы не стать жертвами призраков, кельты тушили свет в доме, зажигали свечи, переодевались в звериные шкуры и оставляли у дома угощения для духов. А тыква издавна считалась символом праздника, отпугивающей умерших призраков.

В наши дни День Всех Святых отмечают католики, а вот украинская православная церковь не советует отмечать этот праздник, считая переодетых в бесов теми, кто уподобляется таким образом духам злобы поднебесным и может накликать на себя и близких беду.

Вместе с тем есть те, для которых Хэллоуин - праздник для своего рода развлечений. Подробно о том, как сделать трендовые макияж и маникюр, а также бюджетно декорировать помещение к празднику - читайте в нашем материале о трендах Хэллоуина 2020.

Ниже предлагаем список жутких фильмов и аниме на тему духов и Хэллоуина, а также анимированные открытки, которые можно завтра отсылать всем знакомым, которые будут отмечать этот праздник.

Кошелек или фильм

Мы подготовили 5 лучших фильмов и аниме к Хэллоуину:

"Дом-2. Вторая история" 1987 года. События этой части происходят на хэллоуинской вечеринке в старинном особняке, который получает в наследство молодой парень. Двери дома ведут в древний храм ацтеков, поэтому на вечеринку начинают вторгаться всевозможные монстры. Это не сразу обнаруживается.

"Унесенные призраками" - аниме-фильм 2001 года режиссера Хаяо Миядзаки расскажет о 10-летней девочке Тихиро, которая попала в потусторонний мир вместе со своими родителями во время переезда в новый дом. Семья малышки заблудилась и попала в мир, населённый призраками и монстрами. Её родители превратились в свиней и отважной школьнице предстоит найти способ освободить себя и родных из заключения, чтобы вернуться в мир людей.

Фильм "Врата тьмы" 2015 года с Николасом Кейджем в главных ролях. Захватывающий хоррор повествует о том, как во время хэллоуинского зомби-парада у отца теряется сын. Герой Кейджа начинает свое расследование и узнает о древнем проклятии, из-за которого ежегодно пропадают дети. У него есть лишь один шанс вернуть сына - на следующий год "заплатить" призракам из потустороннего мира.

"Город монстров" 2015 года - отличная хэллоуинская антология, состоящая из 10 мини-фильмов. В них есть сюжеты на тему детей и призраков, маньяков с топорами, соседской вражды и ожившей тыквы. В общем, на любой цвет и вкус.

Фильм "Они" 2019 года. В ночь на Хэллоуин группа подростков приезжает на экстремальный аттракцион "Комната страха", чтобы пощекотать себе нервы. Друзей подкупила реклама, обещавшая реализовать их самые страшные кошмары. Все бы ничего, однако хозяевами аттракциона являются вовсе не люди.

Открытки и гиф с праздником