В четверг, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил турецкий народ с национальным праздником - Днем провозглашения Турецкой республики, пожелав успеха, процветания и стабильности.



Об этом президент Украины написал в своем Twitter.



"Искренне поздравляю Турцию, стратегического партнера Украины в вопросе обеспечения мира, стабильности и безопасности в Черноморском регионе, с 97-й годовщиной основания. Желаю уважаемому президенту Реджепу Эрдогану и дружескому турецкому народу успеха и процветания", - написал Владимир Зеленский.



Так, день республики отмечается в Турции ежегодно 29 октября в память о провозглашении Турецкой республики в 1923 году.







Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский вручил Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени. Так, президент Турции был отмечен за выдающийся личный вклад в укрепление украино-турецкого межгосударственного сотрудничества.



Так же говорилось, что Украина и Турция подписали соглашения о сотрудничестве в военной и оборонной сферах. Это произошло после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.



