В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) заявили, что решение Конституционного суда об отмене электронного декларирования блокирует процесс назначения руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Конституционный суд Украины лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции доступа в государственные реестры, необходимые для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен", - сказано в сообщении.

Поэтому в НАПК заявляют, что КС блокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК.

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