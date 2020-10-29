По состоянию на утро четверга, 29 октября, больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях. Всего в Украине за сутки 7 342 человека заболели Сovid-19.

Соответствующие данные размещены в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 29 октября:

Винницкая область - 9 899 (+202 за сутки);

Волынская область - 13 089 (+218);

Днепропетровская область - 14 301 (+386);

Донецкая область - 9 177 (+153);

Житомирская область - 13 518 (+364);

Закарпатская область - 13 842 (+271);

Запорожская область - 9 211 (+359);

Ивано-Франковская область - 19 596 (+349);

Кировоградская область - 2 308 (+96);

Киев - 36 027 (+577);

Киевская область - 15 780 (+315);

Львовская область - 28 889 (+405);

Луганская область - 3 482 (+66);

Николаевская область - 7 450 (+133);

Одесская область - 23 623 (+416);

Полтавская область - 8 930 (+291);

Ровенская область - 18518 (+219);

Сумская область - 11 238 (+264);

Тернопольская область - 20111 (+293);

Харьковская область - 35016 (+575);

Херсонская область - 3 616 (+162);

Хмельницкая область - 14706 (+478);

Черновицкая область - 20 906 (+397);

Черкасская область - 8 735 (+196);

Черниговская область - 8 449 (+157).

Как сообщается, исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 29 октября, в Центр поступило 7 872 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 443 684 сообщения о подозрении на Covid-19.

Напомним, в мире вчера зафиксировали новый антирекорд Covid-19. Впервые заразилось больше полумиллиона человек за сутки.

Также мы писали, что в Виннице от осложнений, вызванных коронавирусом умер главврач больницы.