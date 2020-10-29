Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам на 29 октября
По состоянию на утро четверга, 29 октября, больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях. Всего в Украине за сутки 7 342 человека заболели Сovid-19.
Соответствующие данные размещены в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 29 октября:
Винницкая область - 9 899 (+202 за сутки);
Волынская область - 13 089 (+218);
Днепропетровская область - 14 301 (+386);
Донецкая область - 9 177 (+153);
Житомирская область - 13 518 (+364);
Закарпатская область - 13 842 (+271);
Запорожская область - 9 211 (+359);
Ивано-Франковская область - 19 596 (+349);
Кировоградская область - 2 308 (+96);
Киев - 36 027 (+577);
Киевская область - 15 780 (+315);
Львовская область - 28 889 (+405);
Луганская область - 3 482 (+66);
Николаевская область - 7 450 (+133);
Одесская область - 23 623 (+416);
Полтавская область - 8 930 (+291);
Ровенская область - 18518 (+219);
Сумская область - 11 238 (+264);
Тернопольская область - 20111 (+293);
Харьковская область - 35016 (+575);
Херсонская область - 3 616 (+162);
Хмельницкая область - 14706 (+478);
Черновицкая область - 20 906 (+397);
Черкасская область - 8 735 (+196);
Черниговская область - 8 449 (+157).
Как сообщается, исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 29 октября, в Центр поступило 7 872 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 443 684 сообщения о подозрении на Covid-19.
Напомним, в мире вчера зафиксировали новый антирекорд Covid-19. Впервые заразилось больше полумиллиона человек за сутки.
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