Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США F-16 вылетел на перехват самолета авиации общего назначения над городом Буллхед-Сити штата Аризона, где проходил предвыборный митинг президента страны Дональда Трампа.



Об этом сообщается на странице Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.



В сообщении говорится, что самолет вошел в зону временного ограничения над Аризоной без надлежащего на то разрешения.



Пресс-секретарь Джон Корнелио CNN рассказывает, что самолет-нарушитель не реагировал на начальные процедуры перехвата, но установил радиосвязь после того, как самолет NORAD развернул сигнальные ракеты.



Затем самолет-нарушитель был выведен из запретной зоны без дальнейших инцидентов.



На событие отреагировал глава государства: "Мне нравится этот звук, я люблю его", - сказал американский глава, добавив, что полет и запуск сигнальных ракет является "небольшим показом" для президента.







Ранее "Страна" сообщала, что Трамп сменит руководство ЦРУ, ФБР и Пентагона в случае победы на выборах. Эти кандидаты на увольнение находятся в приоритете, однако это не все кадровые замены, запланированные главой государства.



Также сообщалось, что Соединенные Штаты готовы развернуть в Европе новые ракеты. Как уточнил советник по нацбезопасности, это произойдет в целях "сдерживания Российской Федерации".