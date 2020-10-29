Специалисты "Роспотребнадзора" обнаружили коронавирус у летучих мышей в России. Однако, какой именно этот тип вируса, говорить рано. Исследовать его природу ученые будут в течение двух ближайших лет.

Об этом со ссылкой на руководителя группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии "Роспотребнадзора" Анну Сперанскую сообщает агентство РИА "Новости".

"Какие-то - пока что неизвестно, какие именно, - коронавирусы у летучих мышей, живущих в России, есть. Какие именно - предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены так сказать "заодно", - заявила Анна Сперанская.

По ее словам, чтобы обезопасить себя, достаточно не трогать летучих мышей и не разорять их места обитания.

Ранее мы писали, что в России Covid-19 заболела домашняя кошка.

Так же рассказывали, что, по данным ученых США, коронавирус мог эволюционировать в телах панголинов.