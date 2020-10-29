Воздушный шар дочерней компании Google Loon LLC, которая обеспечивает доступ в сеть в отдаленных и сельских районах, поставил рекорд по длительности полета в стратосфере.

Об этом сообщается на сайте Loon.

"Устройство компании провело в воздухе 312 дней. Это на 89 дней дольше, чем раньше. Шар сначала был запущен в Пуэрто-Рико, после чего его направили в Перу, где он в течение трех месяцев служил точкой доступа в сеть. Затем он перелетел через Южную Атлантику, Индийский океан и отправился в Мексику. За 10 месяцев шар суммарно пролетел около 135 000 миль", - сказано в сообщении.

Технический директор Loon Сальваторе Кандидо сообщил, что шар смог находиться в стратосфере так долго благодаря специально разработанному дизайну и материалам.

Во время полета инженеры круглосуточно следили за телеметрией шара, чтобы в будущем внести необходимые коррективы в конструкцию устройства. Кроме того, навигационная система определяла оптимальную высоту для полета. Инженеры проекта уточнили, что увеличение продолжительности полетов снизит стоимость каждого летного часа. Кроме того, инженеры смогут предоставлять доступ к сети даже посреди Тихого океана.

Напомним, российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к МКС.

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