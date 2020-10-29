Компания Microsoft заявила, что отбила серию атак со стороны иранских хакеров по отношению к возможным участникам будущей Мюнхенской конференции по безопасности и конференции научно-исследовательских центров (Think-20, T20), проводимой в рамках взаимодействия G20 ("Большой двадцатки") с негосударственными структурами.

В корпорации заявили, что эти действия не связанны с президентскими выборами в США, которые намечены на 3 ноября.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Microsoft.

Так, компания уверяет, что проинформировала о своей операции организаторов конференций.

"Мы обнаружили и прекратили серию кибератак со стороны представляющего угрозу игрока - Phosphorous, что маскируется под организаторов конференций и нацелившегося на более чем 100 видных лиц. Phosphorous обратил свои махинации против потенциальных участников будущих Мюнхенской конференции по безопасности и Think - 20 в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении американской корпорации.

По данным Microsoft, Phosphorous рассылала ложные приглашения на упомянутые выше форумы по электронной почте на адрес "бывших официальных лиц, экспертов, ученых и руководителей неправительственных организаций". Их имена не называются. Хакеры пытались убедить эти лица пренебречь мерами безопасности, принятыми из-за пандемии нового коронавируса. По версии Microsoft, целью атак мог быть сбор разведывательной информации.

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