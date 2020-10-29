В Японии, посольство России получило права на могилу захороненного на токийском кладбище Тама советского разведчика Рихарда Зорге.



Об этом сообщает со ссылкой на военного атташе Сергея Шашкова ТАСС.



Так, Шашков, выступая с речью на церемонии, посвященной 125-летию со дня рождения Зорге, рассказал, что после смерти родственников гражданской жены разведчика Ханако Исии, которая ухаживала за могилой, права перешли ее племяннице, которая скончалась в 2018 году.

Так же он рассказал, что наследники Ханако Исии составили завещание о передаче прав на эту могилу российскому посольству в Японии.

В церемонии приняли участие послы Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Напомним, что Рихард Зорге - легендарный разведчик, который работал в Японии. Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на СССР, а в сентябре 1941 года передал о том, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



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