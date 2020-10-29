По состоянию на утро четверга, 29 октября, в Украине подтвердилось еще 7 342 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 370 417 человек.

И это лишь немного не дотягивает до антирекорда 23 октября, когда число новых зараженных за сутки составило 7 517 человек.

Добавим так же, что вчера, 28 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 363 075 человек. И было выявлено 7 474 новых зараженных за сутки.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 6 755 пациентов с этим диагнозом. Выздоровели уже 148 642 человека. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 215 020 человек (+ 7 342 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, мы сообщали, что в Евросоюзе хотят начать вакцинацию от коронавируса в апреле 2021 года.

Так же "Страна" рассказывала о том, что украинский диетолог рекомендовала сало для профилактики коронавируса