Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули с новой силой. Фото: Facebook/ Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi

В четверг, 29 октября власти непризнанной Нагорно-Карабахской респудики (НКР) заявили об ожесточенных боях с войсками Азербайджана вблизи нескольких сел Аскеранского района.

Об этом сообщает армянское государственное новостное агентство "Арменпресс" со ссылкой на Ваграма Погосяна, пресс-секретаря президента НКР.

"Интенсивные боевые действия на различных участках передовой линии продолжаются. Армия обороны Арцаха (армянское название Карабаха - Ред.) ведет ожесточенные бои в районах Аскерана: Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр. Противник несет большие потери в живой силе", - отметил Погосян.

Ранее "Страна" писала, что Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле города Тертер. Он находится недалеко от зоны военных действий в Нагорном Карабахе.

Также говорилось, что премьер-министр Армении Пашинян заявил о готовности Армении пойти на "болезненные компромиссы" по Карабаху.

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