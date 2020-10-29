В среду, 28 октября в мире зафиксировали очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За сутки Covid-19 заразились 504 419 человека, что на 39 097 больше предыдущего печального показателя.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Так, из 504 419 случаев 245 787 новых больных Covid-19 зафиксировано в странах Европы.

В то время как в Украине 28 октября коронавирусом заразились 7 474 человека. Также было зафиксировано 165 смертей от инфекции Covid-19. Это наибольшее количество летальных исходов от коронавируса за весь период эпидемии в Украине.

В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 являются Франция, Италия, Великобритания, Испания, Россия и Польша. Украина, занимает 12 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 17-м месте.

Всего в среду в мире было зафиксировано 44,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Успешно перенесли болезнь и вылечились с начала пандемии 32,7 миллиона человек, 1 179 057 пациентов умерли.

Напомним, вчера за сутки умерли более 500 французов. Заболеваемость коронавирусом во Франции достигла весеннего пика.

Также рассказывали, что в Италии зафиксировали новый рекорд по случаям Covid-19. Заразились почти 25 тысяч человек.