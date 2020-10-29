Вслед за хозяином Белого дома Дональдом Трампом на выборах президента досрочно проголосовал и его главный конкурент - демократ Джо Байден.

Кандидат в президенты США и его жена Джил Байден проголосовали досрочно на избирательном участке в Делаваре - штате, в котором он прожил большую часть жизни и который он представляет в Сенате.

"Что ж, мы только что проголосовали", - сказал Байден после выхода с участка, держа свою супругу за руку, как передает BBC.

Он так же рассказал прессе о готовности работать с представителями Республиканской партии - в частности, по вопросам здравоохранения и поправок в закон Affordable Care Act времен Барака Обамы.

Напомним, выборы в США состоятся 3 ноября, но в некоторых штатах уже проходит досрочное голосование. На этих выборах будут избирать президента, вице-президента, Палату представителей, треть Сената, губернаторов 13 штатов и территорий.

А 24 октября президент США Дональд Трамп проголосовал на участке во Флориде. "Я проголосовал за парня по имени Трамп", - сказал он тогда журналистам.

Ранее "Страна" сообщала, что у Байдена отреагировали на вызов в Сенат его сына Хантера.