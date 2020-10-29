В Донецкой области произошло из ряда вон выходящее преступление. Здесь пожилой житель Бахмута буквально искромсал своего приятеля, нанеся тому около 500 ножевых ранений.

Об этой трагедии сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Досудебным расследованием установлено, что 25 октября 2020 года 69-летний житель Бахмута в своей квартире распивал спиртные напитки с товарищем. Между ними возникла ссора, во время которой хозяин обвинил потерпевшего в краже собственного имущества. Злоумышленник повалил мужчину на пол, и, используя кухонный нож, нанес ему более 500 ударов, из которых 35 - проникающие ранения в область грудной клетки, брюшной полости и головы.

После совершенного преступления мужчина ушел отдыхать, а 50-летний пострадавший от полученных травм скончался", - уточнили в пресс-службе.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи (ч. 1 ст. 115 КК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет. По ходатайству Артемовской местной прокуратуры убийцу взяли под стражу.

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