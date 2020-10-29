Президент США Дональд Трамп провел в Аризоне свой очередной предвыборной митинг, на который собрались около восьми тысяч человек.

Глава Белого дома на этом мероприятии высоко оценил предложение одного из участников митинга отправить спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пэлоси на Марс.

Видео митинга показал канал Fox News.

Видео Fox News

Выступая перед своими сторонниками Трамп заявил, что США станут первой страной, которая отправит астронавта на Марс. Он отметил, что этим астронавтом может быть женщина.

Один из присутствовавших на митинге сторонников президента предложил отправить на Марс Пэлоси.

"Он сказал: Пусть это будет Нэнси Пэлоси?.. Это прекрасно. Кто это сказал? Это просто замечательно", - так прокомментировал предложение Дональд Трамп.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. Демократическую партию страны будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден, от республиканцев балотируется действующий глава государства Дональд Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп сменит руководство ЦРУ, ФБР и Пентагона в случае победы на выборах.