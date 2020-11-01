Летучие мыши вампиры, которые живут колониями, подвержены высокому риску распространения инфекций. Поэтому в случае, если особь чувствует себя плохо, она старается меньше контактировать с сородичами.

Эта профилактическая мера очень похожа на социальное дистанцирование, которое рекомендовано людям во время пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на исследование американских ученых, опубликованное в Behavioral Ecology, пишет N+1.

Обыкновенные вампиры (Desmodus rotundus), которые питаются кровью крупных млекопитающих, по наблюдениям ученых, склонны к сложному социальному поведению. Внутри колонии между особями завязываются дружеские отношения, вампиры даже длятся друг с другом едой.

Из-за таких тесных связей возникают и опасности: если одна особь в колонии подхватит инфекцию, велик риск, что заразятся все ее члены. Эксперименты в неволе показали, что у вампиров есть способ уменьшить скорость распространения инфекционных болезней - заболевшая летучая мышь просто снижает активность и меньше общается с сородичами.

Так, команда специалистов из Университета штата Огайо отобрали 34 особи обыкновенных вампиров. Половине из них ввели липополисахарид - непатогенный антиген, который запускает врожденную иммунную реакцию, а половине - натрий-фосфатный буфер, не оказывающий никакого влияния на организм.

После этого при помощи датчиков ученые следили, как летучие мыши коммуницируют друг с другом. Оказалось, что вампиры, получившие инъекцию липополисахарида, пересекаются с меньшим количеством сородичей и проводят рядом с ними меньше времени.

Таким образом, новое исследование доказывает, что аналогичным образом ведут себя и представители диких популяций.

Любопытно, что рукокрылые могут передавать инфекции не только друг другу, но и людям. Предполагается, что эти млекопитающие - первоначальные хозяева или распространители вирусов, вызывающих Covid-19, лихорадку Эбола, бешенство, атипичную пневмонию (SARS), ближневосточный респираторный синдром (MERS), а также вируса Нипаха.

Напомним, вирусолог заявил, что следующей передачи коронавируса от летучих мышей можно ждать долго.

Также мы сообщали, что обезьяны и летучие мыши лучше всех млекопитающих перерабатывают алкоголь.