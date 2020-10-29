В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 29 октября. За последние сутки заразилось еще 7 342 человека, излечилось 2 990 пациентов и скончалось 113.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Винницкая область - 9 899 случаев;

Волынская область - 13 089 случаев;

Днепропетровская область - 14 301 случай;

Донецкая область - 9 177 случаев;

Житомирская область - 13 518 случаев;

Закарпатская область - 13 842 случая;

Запорожская область - 9 211 случаев;

Ивано-Франковская область - 19 596 случаев;

Кировоградская область - 2 308 случаев;

Киев - 36 027 случаев;

Киевская область - 15 780 случаев;

Львовская область - 28 889 случаев;

Луганская область - 3 482 случая;

Николаевская область - 7 450 случаев;

Одесская область - 23 623 случаи;

Полтавская область - 8 930 случаев;

Ровенская область - 18 518 случаев;

Сумская область - 11 238 случаев;

Тернопольская область - 20 111 случаев;

Харьковская область - 35 016 случаев;

Херсонская область - 3 616 случаев;

Хмельницкая область - 14 706 случаев;

Черновицкая область - 20 906 случаев;

Черкасская область - 8 735 случаев;

Черниговская область - 8 449 случаев.

Напомним, с вечера четверга, 29 октября, закрываются границы Каталонии в рамках сдерживания коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства испанского автономного сообщества Пер Арагонес

Как сообщала "Страна", Германия анонсировала усиление полицейского контроля для борьбы с распространением коронавируса. Федеральная полиция в сотрудничестве с регионами выведет на улицы тысячи дополнительных сотрудников. Об этом сообщил глава МВД страны Хорст Зеехофер