Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 29 октября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 29 октября. За последние сутки заразилось еще 7 342 человека, излечилось 2 990 пациентов и скончалось 113.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 9 899 случаев;
- Волынская область - 13 089 случаев;
- Днепропетровская область - 14 301 случай;
- Донецкая область - 9 177 случаев;
- Житомирская область - 13 518 случаев;
- Закарпатская область - 13 842 случая;
- Запорожская область - 9 211 случаев;
- Ивано-Франковская область - 19 596 случаев;
- Кировоградская область - 2 308 случаев;
- Киев - 36 027 случаев;
- Киевская область - 15 780 случаев;
- Львовская область - 28 889 случаев;
- Луганская область - 3 482 случая;
- Николаевская область - 7 450 случаев;
- Одесская область - 23 623 случаи;
- Полтавская область - 8 930 случаев;
- Ровенская область - 18 518 случаев;
- Сумская область - 11 238 случаев;
- Тернопольская область - 20 111 случаев;
- Харьковская область - 35 016 случаев;
- Херсонская область - 3 616 случаев;
- Хмельницкая область - 14 706 случаев;
- Черновицкая область - 20 906 случаев;
- Черкасская область - 8 735 случаев;
- Черниговская область - 8 449 случаев.
Напомним, с вечера четверга, 29 октября, закрываются границы Каталонии в рамках сдерживания коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства испанского автономного сообщества Пер Арагонес
Как сообщала "Страна", Германия анонсировала усиление полицейского контроля для борьбы с распространением коронавируса. Федеральная полиция в сотрудничестве с регионами выведет на улицы тысячи дополнительных сотрудников. Об этом сообщил глава МВД страны Хорст Зеехофер