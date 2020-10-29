Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 29 октября. За последние сутки заразилось еще 7 342 человека, излечилось 2 990 пациентов и скончалось 113. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

  • Винницкая область - 9 899 случаев;
  • Волынская область - 13 089 случаев;
  • Днепропетровская область - 14 301 случай;
  • Донецкая область - 9 177 случаев;
  • Житомирская область - 13 518 случаев;
  • Закарпатская область - 13 842 случая;
  • Запорожская область - 9 211 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 19 596 случаев;
  • Кировоградская область - 2 308 случаев;
  • Киев - 36 027 случаев;
  • Киевская область - 15 780 случаев;
  • Львовская область - 28 889 случаев;
  • Луганская область - 3 482 случая;
  • Николаевская область - 7 450 случаев;
  • Одесская область - 23 623 случаи;
  • Полтавская область - 8 930 случаев;
  • Ровенская область - 18 518 случаев;
  • Сумская область - 11 238 случаев;
  • Тернопольская область - 20 111 случаев;
  • Харьковская область - 35 016 случаев;
  • Херсонская область - 3 616 случаев;
  • Хмельницкая область - 14 706 случаев;
  • Черновицкая область - 20 906 случаев;
  • Черкасская область - 8 735 случаев;
  • Черниговская область - 8 449 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, с вечера четверга, 29 октября, закрываются границы Каталонии в рамках сдерживания коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства испанского автономного сообщества Пер Арагонес

Как сообщала "Страна", Германия анонсировала усиление полицейского контроля для борьбы с распространением коронавируса. Федеральная полиция в сотрудничестве с регионами выведет на улицы тысячи дополнительных сотрудников. Об этом сообщил глава МВД страны Хорст Зеехофер

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