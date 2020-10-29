В случае смерти физического лица-предпринимателя его налоговый долг или денежные обязательства перекладываются на его наследников, которые получили его имущество. Сумму разделяют среди них пропорционально доле в наследстве на дату его открытия.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Ровенской области.

Так, в соответствии с пп. 37.3.2 Налогового кодекса основаниями для прекращения налоговой обязанности, кроме ее исполнения, является, в частности, смерть физического лица.

Согласно п. 99.1 ст. 99 этого Кодекса исполнение денежных обязательств и/или погашение налогового долга физического лица (в том числе физического лица - предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) в случае его смерти или объявления судом умершим осуществляется его наследниками, принявшими наследство (кроме государства), в пределах стоимости наследуемого имущества и пропорционально доле в наследстве на дату его открытия.

Претензии наследникам предъявляются контролирующими органами в порядке, установленном гражданским законодательством Украины для предъявления претензий кредиторами наследодателя.

После окончания срока принятия наследства денежные обязательства и/или налоговый долг наследодателя становятся денежными обязательствами и/или налоговым долгом наследников. В течение срока принятия наследства на денежные обязательства и/или налоговый долг наследодателей пеня не начисляется.

Пунктом 162.3 ст. 162 НКУ установлено, что в случае смерти налогоплательщика или объявления его судом умершим или признания безвестно отсутствующим налог за последний налоговый период взимается с начисленных в его пользу доходов. В соответствии с этим последним налоговым периодом считается период, который заканчивается днем, на который соответственно приходится смерть такого плательщика налога, вынесения такого судебного решения. В случае отсутствия начисленных доходов налог уплате не подлежит.

Лицом, ответственным за погашение денежных обязательств или налогового долга налогоплательщика, являются в отношении физического лица, которое умерло или признано судом безвестно отсутствующим или объявлено умершим, лица, вступающие в права наследства или уполномоченные осуществлять распоряжение имуществом такого лица (п. 97.4 ст. 97 НКУ).

В то же время налоговики сообщили, что НКУ не предусматривает обязанность представления наследниками налоговой отчетности в случае смерти физического лица-предпринимателя.

Напомним, Минсоцполитики хочет запретить передавать наследство украинцам, которые не заботились о своих родственниках.

Также мы писали о том, что Верховный суд разъяснил, что неосведомленность о наследстве - причина для дополнительного срока наследования.