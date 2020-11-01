Стороны судебного разбирательства могут заключить мировое соглашение до принятия судом решения по делу. В случае, если такая необходимость возникает уже после вынесения решения, мировое соглашение можно заключить в процессе исполнительного производства по его выполнению.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Так, сообщается, что местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, вернул заявителям ходатайство об утверждении мирового соглашения в споре о взыскании задолженности по кредитному договору, поданное сторонами после принятия судебного решения по делу.

Коллегия судей Гражданского суда ВС согласилась с выводом судов предыдущих инстанций, сообщила пресс-служба ВС. Соответствующее постановление по делу № 753/16296/14-ц ВС принял 30.09.2020.

Системный анализ и толкование ст. 207 ГПК Украины позволяет сделать вывод, что заключение мирового соглашения является правом сторон, которым они могут воспользоваться в любой момент судебного разбирательства, то есть после открытия производства по делу судом первой, апелляционной или кассационной инстанции и до принятия судебного решения по результатам такого рассмотрения.

Верховный Суд отметил, что после принятия судебного решения судебный процесс прекращается. Вместе с тем процесс защиты прав продолжается в форме исполнения судебного решения, которое может происходить в добровольном или принудительном порядке (исполнительное производство).

При этом добровольный порядок, в отличие от принудительного, на законодательном уровне не регулируется.

Согласно ч. 2 ст. 19 Закона Украины "Об исполнительном производстве" стороны в процессе исполнения решения вправе заключить мировое соглашение, которое утверждается (признается) судом, выдавшим исполнительный документ.

Согласно ч. 1 ст. 434 ГПК, мировое соглашение, заключенное между сторонами, или заявление об отказе взыскателя от принудительного исполнения в процессе исполнения решения подается в письменной форме государственному или частному исполнителю, который не позднее трехдневного срока передает его для утверждения в суд, выдавший исполнительный документ.

Так, на законодательном уровне установлено императивное предписание относительно времени, когда может быть заключено мировое соглашение после принятия судебного решения, то есть окончания судебного процесса, и круга субъектов, уполномоченных обратиться в суд с ходатайством об утверждении мирового соглашения, которые расширительному толкованию не подлежат.

Напомним, ранее Верховный суд разъяснил, кто должен заплатить налог в случае принятия судебного решения о взыскании зарплаты.

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