Украинцам рассказали, как "выбить" у начальства выходное пособие в случае увольнений при разных обстоятельствах.

Об этом сообщает управление Гоструда в Полтавской области.

"Положения о выходном пособии предусмотрены ст. 44 КЗоТ, в которой в зависимости от различной категории оснований определяется разный размер выходного пособия. В целом совокупность приведенных в статье оснований позволяет сделать вывод, что право на выходное пособие принадлежит лицам, которые уволены не по собственному желанию или их увольнение вызвано условиями, что от них не зависят", - указано в сообщении.

Так, сотрудник получает выходное пособие в размере среднего месячного заработка, если:

- Сотрудник отказывается переехать на другое место вместе с предприятием или при изменении условий труда.

- При условии увольнения сотрудника вследствие сокращения или перепрофилировании предприятия.

- Если трудовой договор был расторгнут начальством после обнаружения несоответствия сотрудника и занимаемой им должности, недостатков по здоровью, которые могут помешать работе, или если работнику отказали в допуске к государственной тайне.

- Если работника вернули на должность после увольнения.

Также размер выходного пособия может определяться коллективным договором в случае нарушения собственником или уполномоченным им органом законодательства о труде, коллективного или трудового договора, но этот размер не может быть меньше трехмесячного среднего заработка. Если же начальство решило уволить работника, уволенному должны выплатить не менее полугодового среднего заработка.

Напомним, согласно проекту бюджета на 2021 год, правительство намерено существенно увеличить расходы на содержание силовых ведомств, Офиса генпрокурора, аппарата Верховной Рады и других ведомств. При этом значительно будет урезан объем субсидий.

Как сообщала "Страна", курс доллара продолжает плавно подниматься вверх. В июне он прибавил на межбанке еще 4 копейки и достиг 26,72-26,73 грн/$. В кассах банков "американец" подорожал на 5 копеек: на продаже - до 26,75-26,85 грн/$, на покупке - до 26,50-26,70 грн/$.