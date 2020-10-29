Еврокомиссия предложила директиву для Евросоюза, в котором будет самостоятельно устанавливать достойный уровень зарплаты для разных работников низкого звена, по которым коронавирусный кризис ударил больнее всего.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии со ссылкой на слова главы ведомства Урсулу фон дер Ляйен.

"Работники должны реализовать право на адекватную минимальную зарплату и на достойный уровень жизни. Сегодня мы предлагаем рамки для минимальной заработной платы при полном уважении национальных традиций и свободы социальных партнеров", - заявила она.

Глава ЕК отметила, что почти 10% наемных работников ЕС живут в бедности и с наступлением пандемии их состояние лишь ухудшилось.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит отметил, что в последние десятилетия зарплаты на территории ЕС росли, в результате чего минимальная сильно отстала. В ответ на это заместитель представителя Еврокомиссии Валдис Домбровскис, который курирует экономический отдел, заявил, что именно службы, которые занимаются социальными вопросами, должны решать такие проблемы.

"Мы поддерживаем их свободу самостоятельно вести переговоры о зарплате, а там, где это невозможно, задаем направляющие рамки государствам-членам для установления минимальной зарплаты", - сказал он.

Отметим, минимальная зарплата есть в 21 стране Евросоюза, еще шесть (Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция) определяют их самостоятельно коллективными договорами.

Стоит отметить, что директива не обязывает государства законодательно закреплять минимальную зарплату.

Напомним, Кабмин отпустил в свободное плавание зарплаты руководителей госкомпаний. Начиная с апреля они получали сокращенные выплаты - не более 47 тысяч в месяц.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Начиная с октября чиновники будут получать полную зарплату, а не ограниченную 47 тысячами гривен.