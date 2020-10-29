Пересчет бюллетеней с избирательного участка №800133 в Дарницком районе Киева подтвердил факт кражи голосов у "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Перед этим в Дарницкую районную территориальную избирательную комиссию пытались передать поддельный протокол, в котором у "Оппоплатформы" было на 40 голосов меньше, чем она получила по итогам голосования. Их прибавили "Перемоге Пальчевского".

"Сейчас, при повторном подсчете под внимательным контролем представителей других партий, было установлено, что эти 40 голосов все же были отданы за ОПЗЖ, а у "Перемоги Пальчевского" на самом деле меньше голосов, чем было заявлено в поддельном протоколе", - сообщает пресс-служба "Оппоплатформы".

В политсиле напомнили, что фальсификация протокола произошла после того, как районная ТИК отправила его на уточнение в участковую избирательную комиссию – там содержались ошибки технического характера. Однако в вернувшемся в ТИК протоколе были исправлены данные о голосах.

По заявлению ОПЗЖ открыто уголовное производство, за фальсификацию протокола виновным лицам грозит уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.

Напомним, "Страна" писала о том, что аналогичная ситуация произошла и на УИК 800188 в том же районе. Там у "Оппоплатформы" было 33 голоса, а после пересчета стало 4, то есть на 29 голосов меньше. В то же время результат "Перемоги" увеличился на те же 29 голосов.

Также мы сообщали, что ОПЗЖ рассказала о сотнях нарушений на местных выборах в Донецкой области.