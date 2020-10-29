Правоохранители рассказали о задержании и допросе 29-летнего мужчины, который повредил рельсы на путях в Кривом Роге, чтобы сдать их на металлолом.

Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области.

По словам задержанного, ночью он свернул металлические фрагменты железнодорожного пути, чтобы сдать их на металлолом.

"Во время отработки версий аварии полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражи 29-летний местный житель. Расследование данного факта ведется в рамках уголовного производства, открытого по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - указано в сообщении.

В свою очередь, глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак в своем Telegram-канале отметил, что снятие рельс могло происходить умышленно, чтобы спровоцировать схождение поезда с путей.

"Утро началось с двух плохих новостей: сход 15 вагонов на перегоне у Кривого Рога и разбитое стекло в новом поезде по маршруту Черкассы - ст. им. Тараса Шевченко. Оба случая произошли из-за худших человеческих качества: первый - умышленное повреждение пути с явным умыслом спровоцировать аварию, второй - примитивный вандализм.

Напомним, сегодня утром, 28 октября, в Кривом Роге с рельс сошел грузовой поезд из-за умышленного повреждения пути. Сотрудники правоохранительных органов Украины уже задержали виновного в аварии. Мужчина разобрал железнодорожные пути возле кривого Рога, в результате чего 15 вагонов грузового поезда сошли с рейс. По словам Шпака, на данный момент злоумышленник задержан и дает показания.

Как сообщала "Страна", в Киеве Бориспольский экспресс сбил девушку, которая шла по путям. Пострадавшая осталась жива.