Одним из источников компромата на президента США Дональда Трампа о его сотрудничестве с Россией, который был обнародован в 2016 году, может быть 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина.

Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

В материале говорится, что в момент получения заказа летом 2016 года Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева.

Она также занимала в прошлом пост вице-мэра Саратова и работала главой пресс-службы губернатора Саратовской области. В ее резюме значится должность пресс-секретаря Ростехнадзора.

Касательно обвинений, речь идет о компании Webzilla, в которой также работала Галкина. Тогда на нее вышел знакомый агента британской разведки Ми-6 и попросил ее помочь в поиске компромата на Трампа. Она согласилась.

Источники издания сообщают, что именно Галкина якобы назвала подразделение компании Webzilla ответственным за взлом почты Демократического национального комитета и упомянула Губарева как эксперта по хакерским атакам, завербованного российскими спецслужбами.

Кроме того, Галкина, по данным Wall Street Journal, сообщила, что адвокат Трампа Майкл Коэн встречался в Праге с сотрудниками российской разведки и обсуждал оплату российских хакеров.

Именно эти утверждения легли в основу расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем Галкина фигурировала как "источник №3".

По данным издания, в ноябре 2016 года у Галкиной и ее работодателя возник конфликт, в результате которого она была уволена. И уже через несколько недель она передала интересующую разведку информацию о вовлеченности Webzilla и Губарева в историю о кибервзломе Демократического нацкомитета.

В ноябре 2016 года некий "менеджер" Галкиной оставил заявление в полиции Лимасола, из которого следовало, что она постоянно опаздывала на работу, иногда приходила пьяной.

Напомним, автором опубликованного на Трампа в 2016 году компромата считают бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила.

Сам президент США называл "политической охотой на ведьм" обнародованную информацию.