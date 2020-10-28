Продление режима чрезвычайной ситуации в стране до конца 2020 года, решение о котором 28 октября принял Кабмин, ничего не изменит для украинцев.

Об этом в среду, 28 октября, в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Режим чрезвычайной ситуации в Украине был введен Кабинетом министров по всей стране еще 25 марта этого года и должен был действовать до 31 октября. 13 октября правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до конца 2020-го", - сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, главное, что нужно знать о режиме чрезвычайной ситуации, - это то, что он направлен на улучшение работы и координации органов государственной власти и местного самоуправления в преодолении последствий пандемии. Премьер-министр заявил, что для украинцев продлении режима чрезвычайной ситуации ничего не меняет.

Напомним, также 28 октября Кабмин разрешил тратить средства, выделенные из коронавирусного фонда Минкульту, на патриотические сериалы.

Кроме того, мы сообщали, что Кабмин выполнил просьбу Авакова и выделил еще 2 млрд для МВД из коронавирусного фонда.