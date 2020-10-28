Денис Шмыгаль пояснил, что значит продление режима ЧС. Фото: "Страна"

Продление режима чрезвычайной ситуации в стране до конца 2020 года, решение о котором 28 октября принял Кабмин, ничего не изменит для украинцев. 

Об этом в среду, 28 октября, в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Режим чрезвычайной ситуации в Украине был введен Кабинетом министров по всей стране еще 25 марта этого года и должен был действовать до 31 октября. 13 октября правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до конца 2020-го", - сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, главное, что нужно знать о режиме чрезвычайной ситуации, - это то, что он направлен на улучшение работы и координации органов государственной власти и местного самоуправления в преодолении последствий пандемии. Премьер-министр заявил, что для украинцев продлении режима чрезвычайной ситуации ничего не меняет.

В Украине продлили режим ЧС до конца года. Инфографика: телеграм-канал Шмыгаля

В Украине продлили режим ЧС до конца года. Скриншот: телеграм-канал Шмыгаля

Напомним, также 28 октября Кабмин разрешил тратить средства, выделенные из коронавирусного фонда Минкульту, на патриотические сериалы.

Кроме того, мы сообщали, что Кабмин выполнил просьбу Авакова и выделил еще 2 млрд для МВД из коронавирусного фонда.

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