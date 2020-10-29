Украинцам рассказали, как защититься от недобросовестной полиции, которая вызывает людей в отделение полиции без уважительной причины или без соблюдения всех формальностей, предусмотренных законом.

Об этом рассказала эксперт Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Черкасской области Светлана Заруба, передает Минюст.

С какой целью вызывают

Если человек является участником уголовного производства, полиция может пригласить в участок для отобрания пояснений, проведения допроса или других следственных действий. При этом повестка должна быть вручена лично, отправлена по почте, в электронном виде, факсимильной связью, по телефону или же при помощи телеграммы.

Не всегда в повестке указана причина вызова, иногда это может быть просто допрос свидетеля, который оказался рядом с местом преступления.

Как вручается повестка

Если человек временно отсутствует дома, на работе или в другим месте, где его могут найти для вручения повестки, документ передадут руководству или сожителям, которые обязаны расписаться о получении повестки и обязуются как можно скорее ее передать. В таком случае лицо, поставившее подпись, приравнивается к получению повестки лично и с момента росписи о ее вручении лицо считается надлежащим образом получившим повестку.

Что должно быть указано в повестке

Согласно действующему законодательству, повестка будет считаться действительной, если в ней указано:

1. Фамилия и должность следователя, осуществляющего вызов.

2. Наименование и адрес отдела полиции, на который осуществляется вызов, номер телефона или другие средства связи со следователем.

3. Имя (наименование) вызываемого лица и его адрес.

4. Наименование (номер) уголовного производства, в рамках которого осуществляется вызов.

5. Процессуальный статус, в котором находится вызванное лицо (подозреваемый, свидетель и т. п.).

6. Время, день, месяц, год и место прибытия вызванного лица.

7. Процессуальное действие (действия), для участия в котором вызывается лицо (допрос, проведение другого следственного действия с обязательным указанием, какого именно).

8. Последствия неприбытия лица по вызову с указанием текста соответствующих положений закона, в том числе возможность применения привода, и осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства.

9. Предусмотренные УПК уважительные причины, из-за которых лицо может не явиться на вызов, и напоминание об обязанности заранее сообщить о невозможности явки.

10. Подпись следователя, осуществившего вызов.

Когда вызов можно проигнорировать

Если в повестке отсутствует хотя бы одно из перечисленных или же она была вручена не так, как прописано в законе, требование о вызове можно не исполнять.

В случае, если повестка, как и способ ее вручения, верны, то проигнорировать вызов может стоить штрафа в размере от четверти до половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Когда можно не являться на вызов следователя

Также есть перечень уважительных причин, пот которым можно не посещать отделение:

1. Задержание, содержание под стражей или отбывание наказания.

2. Ограничение свободы передвижения вследствие действия закона или судебного решения.

3. Обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные события, стихийные бедствия или прочее).

4. Отсутствие лица в месте проживания в течение длительного времени вследствие командировки, путешествия и так далее.

5. Тяжелая болезнь или нахождение в заведении здравоохранения в связи с лечением или беременностью при условии невозможности временно покинуть это заведение.

6. Смерть близких родственников, членов семьи или других близких лиц или серьезная угроза их жизни.

7. Несвоевременное получение повестки о вызове.

Список можно дополнить, однако сообщить о невозможности посещения отделения нужно заблаговременно.

Привод как принудительная мера

Если человек игнорирует вызов в отделение, его могут привести принудительно, однако это касается только подозреваемого, обвиняемого или свидетеля. Однако сделать это можно только при наличии следственного судьи, с которым полиция должна ознакомить.

Когда человек считается задержанным

Задержанными человек будет считаться с момента, когда он силой или ввиду подчинения приказу вынужден оставаться рядом с уполномоченным служебным лицом или в помещении, определенном уполномоченным служебным лицом. Максимальный срок задержания без определения следственного судьи или суда при этом не может превышать 72 часов с момента задержания. Задержанный без определения следственного судьиили суда должен быть освобожден в течение 60 часов с момента задержания или доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

Каждый имеет право на адвоката, который сотрудничает с системой предоставления бесплатной правовой помощи, в соответствии с Законом "О бесплатной правовой помощи".

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