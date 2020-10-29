В Министерстве внутренних дел рассказали, что под собой подразумевает режим чрезвычайной ситуации, который Кабмин продлил в Украине до 31 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", - указано в сообщении.

Так, режим ЧС вводится по всей стране или в отдельных ее регионах. Власти определяют ответственный орган, который должен ликвидировать причину. Этот орган имеет право привлекать любые государственные структуры и при необходимости организовывать эвакуацию.

"Власть организует: информирование населения; непрерывный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации; выявление больных и контактных, их изоляцию и госпитализацию; режим карантина, в том числе: запрет массовых мероприятий; ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границ", - добавили в ведомстве.

Также может быть остановлена работа местных хозяйств или ограничен доступ к ним, проводится комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий. А также дезинфекция объектов и территорий, спецобработка техники, усиленная охрана общественного порядка, начинается патрулирование опасных в эпидотношении объектов, привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинских и противоэпидемиологических учреждений.

Напомним, в среду, 28 октября, стало известно, что режим чрезвычайной ситуации продлен для системы гражданской защиты на всей территории Украины до 31 декабря 2020 года. Данный режим был установлен в марте 2020 года в связи с эпидемией Covid-19.

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