Декларация независимости: КС ликвидировал электронное декларирование

Судейский корпус пошел в открытый бой против клана "соросят". Вчера Конституционный суд принял решение о неконституционности отдельных положений закона, которым в Украине было введено обязательное электронное декларирование для госслужащих.

Сам закон, правда, остался действовать, но из него убрали две ключевые нормы: о публичном декларировании и об уголовной ответственности за недостоверные данные в декларациях. Без них сама идея декларирования выглядит бессмысленной, хотя сами декларации чиновники сдавать продолжат.

Интересно, что вчера в поддержку решения КСУ не выступил никто. Банковая раскритиковала его (правда, достаточно абстрактно), "слуги народа" и большинство других фракций просто промолчали. Неожиданно в защиту электронного декларирования от имени "Евросолидарности" выступил Александр Турчинов (это при том, что при президенте Петре Порошенко также делались попытки нивелировать данную процедуру). Прогнозируемо против КС выступили "соросята".

А вот послы "Большой семерки" сделали несимметричный шаг. Никаких твитов с предупреждениями, никаких писем руководству страны и никаких заявлений об угрозе евроинтеграции. Они сразу инициировали встречу с главой Конституционного суда.

Беспокойство послов понять можно. Фактически КСУ разрушает систему тотального контроля за украинским политическим классом, которую выстраивал Запад после Майдана. Причем речь шла не о реальной борьбе с коррупцией и ее пресечении (тут как раз никаких особых успехов нет), а контроле за коррумпированными чиновниками и депутатами. При помощи деклараций каждого из них вешали на крючок через сеть "антикоррупционных органов" - НАБУ, САП, НАПК, а с прошлого года еще и Высший антикоррупционный суд. Каждый кто сдавал декларацию оказывался потенциальным преступником - в ней всегда можно было найти нарушения и возбудить дело, поставив тем самым под контроль чиновника или депутата.

И вот теперь этот мощнейший рычаг внешнего управления уничтожается.

И поэтому давление со стороны Запада будет очень сильное. И не факт, что власти не пойдут на попятную, постаравшись как можно быстрее протянуть те же законы через Верховную Раду.

Агенты тоже хотят кушать: Зеленский вернул сверхзарплаты руководству госкомпаний

Хотя на данный момент можно утверждать, что поединок "государство против "соросят" вчера был сведен вничью.

Если гол в ворота "соросят" забил Конституционный суд, то гол в ворота государства забило правительство.

Вчера оно отменило "карантинные" ограничения на зарплаты руководителей госкомпаний, составлявшие 47 тысяч гривен грязными. Отныне внедренные в наблюдательные советы госкомпаний агенты влияния Запада снова смогут получать по 300-500 тысяч и даже по миллиону гривен в месяц.

Это, конечно, могло бы хоть как-то быть оправдано, если бы преподаватель Киево-Могилянской академии Ослунд или бывший журналист Лещенко пошли работать помощниками машинистов или хотя бы проводниками, чтобы заменить сотрудников "Укрзализныци", массово увольняющихся из-за урезания зарплат. Но очевидно, что в данном случае решение принимается вовсе не для того, чтобы госкомпания работала эффективнее.

Впрочем, сама история с откровенным давлением на украинскую власть через кредиты МВФ и Евросоюза уже сбросила все маски. Никто не поверит, что наблюдательный совет "Укрпочты" нужен для борьбы с коррупцией в этой структуре, потому что никто не поверит, что в ней вообще хоть когда-то была коррупция. А значит, речь идет только о трудоустройстве агентов влияния Запада – чтобы фактически на бюджетные деньги содержать в Украине целую армию тех, кто будет отстаивать западные интересы.

Выход из этого только один – отказ от западных кредитов и поиск путей существования без них. Этот выход крайне сложен, но это выход. А нынешний путь – тупик.

Таможенный контроль: Зеленский хочет вернуть потоки в Киев?

Интересно, что Зеленский, пойдя на уступки Западу в вопросе зарплат для его агентов, одновременно смог продавить собственное решение по таможне: вчера руководителем Гостаможенной службы был назначен Павел Рябикин, до недавнего времени работавший директором аэропорта "Борисполь".

Впрочем, где Рябикин только не работал – и в аэропорту, и в Верховной Раде, и замом мэра у Кличко, и еще много где. Как говорится, специалист широкого профиля. И с широкими связями. Только в одной сфере у него нет связей – среди "соросят".

Рябикина нельзя (пока еще) назвать "человеком Зеленского". Но, похоже, он из тех менеджеров, которые способны стать своими для любой власти. И его задачей на таможне будет просто навести порядок в расшатанном механизме – чтобы доля теневых доходов с границы регулярно поступала в центр, а не оседала полностью в местных карманах. Судя по биографии, новый глава ГТС с такой задачей справиться может. Теоретически.

Но ожидать, что с его приходом увеличатся доходы государства, не стоит. Не для того менеджер, получавший в "Борисполе" сотни тысяч гривен в месяц переходит на работу, где ему будут платить чистыми штуку баксов.

Как польская власть нарвалась на свой Майдан

Польским властям, похоже, уже не до поддержки белорусских протестов – нужно разбираться со своими. На улицы Варшавы и других городов вышли десятки тысяч поляков, преимущественно женщин, протестующих против запрета абортов. И теперь правящая "Право и справедливость" на распутье – то ли дать заднюю, чтобы успокоить улицу (и при этом ударить по своим позициям), то ли идти до конца, несмотря на все риски. В общем-то, выбор тот же самый, что и у Лукашенко, которого польская власть помогает свергнуть.

И тут, как и в белорусском случае, власти нужно винить только себя. "ПиС" с 2015 года успешно эксплуатировала католический консерватизм значительной части поляков, что позволило ей выиграть все выборы за этот период. Но во всем нужно знать меру. Нельзя быть большим католиком, чем Папа Римский, – тем более, в ситуации, когда Папа Римский уже приветствует однополые браки.

С запретом абортов польская власть перегнула палку. Если все предыдущие антиевросоюзовские инициативы задевали только проевропейскую часть поляков, то запрет на аборты затронул базовые права, достигнутые задолго до Евросоюза. Таким шагом "ПиС" отбросил Польшу даже не в 20-й век, а гораздо дальше. И нынешние протесты – вполне адекватная реакция на средневековый запрет.

Причем масштаб их может выйти далеко за пределы протестов против абортов.

К ним уже готовы присоединиться и недовольные ужесточением карантина, и фермеры, и просто недовольные чем-то.

Не факт, что это приведет к смене власти в Польше.

Но после этого попытки поляков требовать от Лукашенко уйти в отставку из-за протестов будут выглядеть откровенно смешными.

"Черный Майдан-2": последнее испытание для Трампа

Протесты вчера захлестнули и Америку. Правда, там совсем другая подоплека – предвыборная. Поводом для очередного "Черного Майдана" стало новое убийство полицейскими афроамериканца – правда, убийство более мотивированное (а что делать, когда на тебя идет психически невменяемый человек с ножом?), но это сейчас мало кого волнует.

Слишком много заинтересованных в том, чтобы накалить обстановку перед выборами и заранее раздуть протестную волну на случай, если Дональд Трамп все-таки выиграет выборы.

Внешне все выглядит так, что новые протесты – это однозначный минус для действующего президента. Однако на самом деле от самого Трампа во многом зависит, будет это минус или плюс.

Не стоит забывать, что избиратель нынешнего хозяина Белого дома – это белый гражданин, который категорически не приемлет подобные протесты, заканчивающиеся погромами и грабежами.

И если они проходят в "демократических" Штатах, где местная власть готова подыгрывать "Черному Майдану" ради смены центральной власти, то Трампу нужно через голову губернаторов вводить туда Нацгвардию. Его избиратель одобрит насилие со стороны власти ради прекращения насилия со стороны протестующих.

Кстати, сам факт того, что протесты вновь раздуваются и поддерживаются демократами – лучшее доказательство того, что сторонники Джо Байдена отнюдь не уверены в победе своего кандидата. Несмотря на регулярно публикуемые "дружественными СМИ" рейтинги. Что, в свою очередь, заставляет сомневаться в достоверности все американских рейтингов вообще.

Лучше просто дождаться вторника, чтобы увидеть, какова картина на самом деле.