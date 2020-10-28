Рыбы Чернобыльского заповедника. Фото: Чернобыльский заповедник

Сотрудники Чернобыльского заповедника показали процесс научного исследования рыб, проживающих на заповедной территории зоны отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Исследуем организмы рыб. На этой неделе в заповеднике работала экспедиция Института сельхозрадиологии НУБиП. Исследования проводились на водоемах поймы р. Припять с различным уровнем радиоактивного загрязнения. Все работы проводились при активном участии работников научного отдела Чернобыльского заповедника", -  указано в сообщении. 

Так, ученые исследовали динамику поступления радионуклидов в организмы рыб при различных экологических условиях и уровнях радиации. Основным полигоном стало озеро Глубокое, расположенное на севере радиоактивных выпадений.

Рыбы Чернобыльского заповедника

Рыбы Чернобыльского заповедника

Рыбы Чернобыльского заповедника

Рыбы Чернобыльского заповедника

Рыбы Чернобыльского заповедника

Рыбы Чернобыльского заповедника

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали видео дикого лося, которого оператор застал во время обеда. Животное обрывало листья с кустов.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото воробьиного сыча, который является самым маленьким представителем сов в Украине. Средняя сыч-воробей может поместиться в ладони взрослого человека и весит около 80 грамм, поэтому постоянно вынужден прятаться от хищников побольше. 

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