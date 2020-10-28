Сотрудники Чернобыльского заповедника показали процесс научного исследования рыб, проживающих на заповедной территории зоны отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Исследуем организмы рыб. На этой неделе в заповеднике работала экспедиция Института сельхозрадиологии НУБиП. Исследования проводились на водоемах поймы р. Припять с различным уровнем радиоактивного загрязнения. Все работы проводились при активном участии работников научного отдела Чернобыльского заповедника", - указано в сообщении.

Так, ученые исследовали динамику поступления радионуклидов в организмы рыб при различных экологических условиях и уровнях радиации. Основным полигоном стало озеро Глубокое, расположенное на севере радиоактивных выпадений.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали видео дикого лося, которого оператор застал во время обеда. Животное обрывало листья с кустов.

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