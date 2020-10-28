За последние сутки во Франции зафиксировали чрезвычайно высокую заболеваемость коронавирусом - более 20 тысяч новых пациентов.

Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья Франции.

Так, за последние сутки во Франции сообщили о 33 417 новых поступлениях пациентов с коронавирусом. За этот же период времени от осложнений заболевания скончалось 523 человека. этот показатель превысил прежние данные более, чем на 200 человек.

А более 500 французов умирало от коронавируса лишь в апреле, когда заболевание достигло своего первого пика.

Всего с начала пандемии в стране известно о заражении 1 198 695 человек, 35 541 француз умер.

Напомним, режим самоизоляции будет введен по всей Франции с 30 октября из-за начала второй волны эпидемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", во Франции, где ситуацию с коронавирусом оценили, как критическую, ожидают возвращения жесткого локдауна из-за увеличения новых случаев Covid-19.