Федеральный суд Бруклина (Нью-Йорк, США) выдвинул обвинения в незаконной работе на КНР восьми лицам, которые, по версии правоохранителей, запугивали граждан США и призывали их вернуться в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

"Люди, в отношении которых выдвинуты обвинения, действовали во благо и под контролем КНР, они следили и были причастны к кампании запугивания ряда граждан США, призывая их вернуться в Китай в рамках всемирной незаконной согласованной кампании, известной как операция "Охота на лис", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пятеро обвиняемых были арестованы агентами ФБР, еще трое остаются на свободе в КНР.

"Пятерым обвиняемым, арестованным ФБР сегодня утром по этим обвинениям в незаконном выполнении приказов китайского правительства здесь, в Соединенных Штатах, теперь грозит тюремное заключение. Для тех, кому предъявлено обвинение в Китае, и других лиц, причастных к подобному поведению, наш призыв ясен: держитесь подальше. Такое поведение здесь не приветствуется", - заявил представитель американского Минюста Джон Демерс.

Глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что китайское руководство предпринимает попытки наблюдения, угроз и запугивания в отношении американцев и резидентов, находящихся на территории США на законных основаниях.

"Это входит в китайскую стратегию подрывного влияния в нашей стране и по всему миру", - сообщил он.

Напомним, Помпео выступил с жесткой антикитайской речью и не исключил привлечения России в альянс против КНР.

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