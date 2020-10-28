В среду, 28 октября, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нардепа Андрея Шараскина ("Голос"), который займет в Раде место Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"28 октября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия в соответствии с законодательством зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Шараскина А. А.", - говорится в сообщении.

Шараскин родился в 1977 году в Тернополе. Он окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого и стал актером. За время профессиональной актерской деятельности снялся в сериалах "День рождения Буржуя" и "Женский доктор". Он принимал участие в событиях на Майдане. А с августа 2014 до января 2016 года воевал на Донбассе.

Он воевал в составе "Правого сектора", где получил позывной "Богема", а также был заместителем командующего Украинской добровольческой армии, которая подконтрольна Дмитрию Ярошу. В 2019 году Шираскин стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины".

В избирательный список партии "Голос" Шараскин включен под № 20.

Напомним, в июне 2020 года Святослав Вакарчук, который был первым номером в списке своей партии, сложил мандат народного депутата. Также он вышел из парламентской фракции "Голос", которую возглавлял в Раде.

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