За последнюю неделю различными простудными заболеваниями, в том числе и ОРВИ, по всей Украине заболело 163 314 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За прошедшую неделю (19-25.10) ОРВИ заболели 163 314 человек, из которых 34,9% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 000 населения, что на 11% меньше эпидемического порога по Украине", - указано в сообщении.

Так, за последние восемь дней 9 055 украинцев сделали прививки от гриппа, всего с начала эпидемического сезона прививки сделали 11 605 человек. Сообщений о летальных исходах пока что нет, однако в целом заболеваемость резко подскочила.

С начала сезона показатель заболеваемости по Украине оказался на 3,9% выше аналогичного периода прошлого сезона. При этом, с 28 сентября по 25 октября 2020 года в Украине переболели 1,6% населения страны, были госпитализированы 1,4% больных, из которых 3 691 - дети.

Напомним, во многих европейских странах смертность вследствие осложнений коронавируса заметно выросла, сообщает ВОЗ.

Как сообщала "Страна", в Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 28 октября. За последние сутки заразилось еще 7 474 человека, излечилось 3 306 пациентов и скончалось 165.