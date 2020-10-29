Страны Евросоюза - Франция и Германия - возвращаются к тотальному карантину. Почти такому, как в весенний пик пандемии ковида.

Во Франции, по сравнению с мартом, заболеваемость выше в семь раз. Там вновь запретили выходить из дома, закрыли кафе, сотрудников перевели на удаленку.

В Германии в два раза больше новых случаев. Там не будет работать общепит, косметические салоны, спортклубы. Собираться вне дома можно не более чем по десять человек.

Предварительно обе страны локдаун вводят до 1 декабря. Через месяц правительства обещают его пересмотреть. Но лишь в случае, если эпидемия ощутимо пойдет на спад.

"Страна" разбиралась, ждет ли тот же сценарий Украину.

Франция: запрет выходить из дома, все на удаленке

В среду, 28 октября, Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением к нации.

"Даже пессимисты не предполагали такой скорости распространения коронавируса. Вторая волна будет тяжелее первой. Мы сделали все возможное, но этого оказалось недостаточно. Необходимо защитить людей, но надо защитить и экономику. Это правильный баланс, который мы должны постоянно искать", - начал глава государства.

Далее президент Франции сообщил, что страна почти полностью возвращается к карантинным мерам, которые уже вводились в пик пандемии весной. А именно:

Для выхода из дома французам нужно будет иметь при себе специальный документ.

Покидать жилье можно будет только для поездки на работу, ко врачу, для помощи близкому человеку или для прогулки возле дома.

Рестораны и бары на время карантина будут закрыты, но школы при этом продолжат работать.

Студентов переведут на дистанционное обучение.

Максимальное число людей должны будут перейти на удаленную работу.

"Как можно дольше оставайтесь дома. Следуйте указанным правилам. Успех зависит от гражданской отвественности каждого из нас. Каждый час на счету", - призвал президент французов.

Данные меры вступят в силу в ночь с четверга на пятницу, 30 октября. Они продлятся минимум до 1 декабря.

Par rapport à mars-avril, nous avons progressé. C'est pourquoi certaines règles du confinement vont évoluer. pic.twitter.com/9WjSGxoK5u — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2020

По словам Макрона, он совместно с правительство будет подытоживать динамику каждые две недели. "Продержим карантин строго пятнадцать дней. Если в течение этого времени мы улучшим ситуацию, то сможем открыть некоторые предприятия", - отметил глава республики.

Макрон также назвал цель - до какого уровня должна быть снижена заболеваемость, чтобы полностью отметить локдаун - 5 000 новых случаев инфицирования в день.

Сейчас же масштабы распространения ковида во Франции кратно выше. Минздрав республики сообщает, что в среду, 28 октября, коронавирусом заболели 36 437 человек.

Тремя днями, 25 октября, ранее во Франции был зафиксирован антирекорд новых случаев за все время измерений - 52 010 больных.

Отметим, что это почти в семь раз больше, чем в весенний пик - плюс 7578 новых пациентов, это было 31 марта.

Германия: закрытые кафе, встречи вне дома до 10 человек

Синхронно с Францией локдаун объявили и в Германии. Однако там, судя по заявлениям врачей-чиновников и канцлера, дело не только в цифрах заболеваемости.

Германские ученые, на которых сослалась в своем обращении Ангела Меркель, выяснили:

во-первых, сейчас один инифицированный заражает намного больше окружающих, нежели весной.

во-вторых, в настоящее время можно отследить только 25% заражений, а 75% - нет.

По этим двум причинам, считает Меркель и правительство, и нужна вновь общенациональная самоизоляция. Канцлер сказала, что власть очень хочет, чтобы школы и детские садики оставались открытыми, но ради это гражданы обязаны:

Не принимать участие в частных торжествах.

Пребывание вне дома разрешено только при участии членов своей и еще одной семьи, максимум - десять человек.

Воздержаться от любых поездок.

Полностью закрываются театры, кино, фитнес-центры, косметические салоны, отели и общепит, кроме обслуживания на вынос.

Церковные службы, невзирая на локдаун, не будут запрещены. Немецкие власти считают, что, невзирая на пандемию, они должны обеспечивать свободу собраний и религии (в Украине, напомним, церкви той же весной позакрывали).

Указанные меры вступают в силу с понедельника, 2 ноября, и продлятся минимум месяц. Но, как и Макрон, Меркель заявила, что время "Ч" будет через две недели. Если карантин поможет и заболеваемость снизится, то ограничения могут быть пересмотрены.

В дополнение канцлер Германии сообщила о помощи гражданам. Компании с числом сотрудников до 50 человек получат 75% от своих продаж (сумма будет рассчитываться от показателей ноября 2019 года).

Если говорить о статистике инфицирования в Германии, она не насколько ужасающая в сравнении с Францией.

За минувшие сутки в Германии диагностировали 10 748 новых случаев ковида. Осенний пик эпидемии был 23 октября - плюс 13 476 пациентов.

Для сравнения, весной антирекорд был установлен 27 марта - плюс 6933 больных.

Прогнозы немцы делают неутешительные. "В настоящее время количество новых инфекций удваивается каждые семь-десять дней, - сказала Виола Приземанн из германского института. - Если эта тенденция сохранится, у нас будет 100 000 новых инфекций в день через три-четыре недели".

Где еще в Европе объявляют локдаун

Ирландия неделю назад стала первой страной ЕС, где вернули карантин весеннего разлива.

Здесь закрыли кафе и рестораны (они работают лишь на доставку) и все магазины, кроме тех, где продают товары первой необходимости. Также остановили сферу услуг: парикмахерские и так далее.

При этом школы и детсады будут работать. Промышленные предприятия тоже. Не запрещены также спортивные матчи. Собираться больше, чем 25 человек, запрещено.

Еще до Ирландии примерно то же ввел у себя британский Уэльс.

В Польше с минувшей субботы закрыты рестораны, а учеников школ, начиная с 4-го класса, перевели на дистанционное обучение.

Дети до 16 лет днем смогут выходить из дома только под присмотром родителей, а сборы более пяти человек запретили.

Власти Польши не исключают полного локдауна. Все это, кстати, уже стало одной из причин начала массовых протестов в стране.

В Испании объявили частичный локдаун - ввели ночной комендантский час и позволили губернаторам ограничивать передвижения между провинциями. В Италии до конца ноября запретили работу спортзалов, кинотеатров, а заведениям общепита предписали закрываться в 18:00. Старшую школу перевели на дистанционку.

Во многих странах Европы вводят региональные локдауны - по регионам. При этом повсеместно начались коронавирусные бунты - в Испании, Польше многие уже протестуют против нового ухода на жесткий карантин.

А что Украина?

Первые признаки локдауна в ЕС появились не вчера. Но полное возвращение жесткого карантина во Франции и Германии - это плохой знак для всей Европы. И по сути сигнал для остальных стран делать то же самое.

Украина, напомним, повторила у себя локдаун после того, как это сделали Берлин и Париж. Причем тогда это было официальной политикой ВОЗ. И с Запада доносились недвусмысленные сигналы, что и Украина должна уходить на общенациональный карантин. В противном случае можно было лишиться финансовой поддержки.

Именно поэтому наша страна ввела даже более жесткий локдаун, чем в Евросоюзе: закрыли даже метро и парки, чего не было в большинстве крупных горов западных стран.

Как позже признавался главный санврач Виктор Ляшко, парки и скверы закрывали только потому, что хотели напугать население. Реальной же угрозы заражения они не представляли.

Кого-то, конечно, напугать удалось. Но главной эмоцией украинцев стало раздражение. Локдаун лишил их не только привычных удовольствий, но и, что гораздо важнее, средств к существованию. При этом такой же поддержки, как в ЕС, ни бизнес, ни простые граждане, понятное дело, не получили.

Поэтому с наступлением тепла карантин стали массово срывать, выходя на прогулки в парки. А в мае власти, невзирая на рост заболевших, открыли рестораны и сферу обслуживания. То есть малый бизнес (крупный в основном и так работал благодаря связям с властью).

Болезнь при этом развивалась своим чередом и к исходу октября вышла на уровень более 7000 заболевших в сутки.

Адаптивный карантин, которым власти заменили общий локдаун, откровенно не работал. Регионы, которые попадали в красную зону, не выполняли основных ее запретов: транспорт, общепит, спортзалы и бытовые услуги работали. Кое-где не закрывались даже школы.

На это закрывали глаза с одной стороны ввиду предстоящих местных выборов. Если бы на мэров, которые возглавили карантинный бунт, завели уголовные дела, это бы увеличило их поддержку на местах.

С другой стороны - локдаун это объективно дорогое удовольствие, и повторение весеннего карантина гарантированно уложит экономику на лопатки. Чего никому не хочется.

Недавно Минздрав озвучил, что локдаун придется вводить, когда уровень заболевших выйдет на 11-15 тысяч в день. После этого количества медицинская система уже вынуждена будет выбирать, кого лечить, а кого нет. После этого президент Зеленский уточнил, что речь идет даже не о дефиците коек, а о нехватке врачей.

На уровень 11-15 тысяч Украина, как уже подсчитывала "Страна", выйдет при нынешней динамике где-то в начале декабря.

Когда ждать локдауна в Украине?

После этого перед властями открывается три основных пути:

1. Оставить все как есть - или ничего не меняя, или внедряя незначительные ограничения. Еще один вариант - имитация локдауна, как сейчас в красных зонах: формально он есть, фактически нет.

Этот сценарий реализуется прямо сейчас. Он оптимален в логике "денег на карантин все равно нет". И многие украинцы с таким развитием событий в общем-то согласны.

Правда, если Запад начнет опять, как и весной, требовать от Украины возвращения жестких мер, они могут реализоваться по-разному.

2. Частичный локдаун. То, что мы наблюдаем в разных странах ЕС - ночные комендантские часы, запрет на вечернюю работу ресторанов и кафе, ограничение передвижения между регионами, переход части школьников на дистанционку и так далее.

Здесь вариаций может быть очень много - вопрос лишь в том, чтобы все это контролировалось. Но в рамках компромисса между полной остановкой экономики и требованиями западных партнеров на такой сценарий могут пойти.

3. Полный локдаун. Этот сценарий реален уже не только в силу требований Запада, но и в случае катастрофы с коронавирусом. Главный здесь показатель - если смертность вырастет в разы.

Если количество суточных заражений власти могут контролировать манипуляциями с числом ПЦР-тестов, то рост смертности особо не спрячешь. Вчера, например, был антирекорд - 165 человек. Для сравнения, в Германии вчера было 96 погибших, а во Франции - 244.

То есть украинская смертность находится уже сейчас в диапазоне стран, где объявили полный локдаун.

При этом не нужно забывать, что в Украине делают гораздо меньше ПЦР-тестов, чем в указанных государствах. А значит реальное количество умерших от коронавируса (как и заболевших) скорее всего еще выше.

В то же время, если страну снова запрут на тотальный карантин, последствия могут быть хуже, чем от собственно ковида. Недопоступления в бюджет и наконец просто скачок бедности захлестнет Украину. Подскочит число сопутствующих заболеваний: сердечных, онкологических. Сорвется в новый кризис экономика.

Поэтому скорее всего власти до последнего будут пытаться следовать логике "недокарантина".

И на полный локдаун Украина уйдет лишь в том случае, если Запад выделит под это финансирование. Что вряд ли. Сейчас есть проблемы даже с получением "плановых" траншей от МВФ.