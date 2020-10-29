Страны Евросоюза - Франция и Германия - возвращаются к тотальному карантину. Почти такому, как в весенний пик пандемии ковида.
Во Франции, по сравнению с мартом, заболеваемость выше в семь раз. Там вновь запретили выходить из дома, закрыли кафе, сотрудников перевели на удаленку.
В Германии в два раза больше новых случаев. Там не будет работать общепит, косметические салоны, спортклубы. Собираться вне дома можно не более чем по десять человек.
Предварительно обе страны локдаун вводят до 1 декабря. Через месяц правительства обещают его пересмотреть. Но лишь в случае, если эпидемия ощутимо пойдет на спад.
"Страна" разбиралась, ждет ли тот же сценарий Украину.
Франция: запрет выходить из дома, все на удаленке
В среду, 28 октября, Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением к нации.
"Даже пессимисты не предполагали такой скорости распространения коронавируса. Вторая волна будет тяжелее первой. Мы сделали все возможное, но этого оказалось недостаточно. Необходимо защитить людей, но надо защитить и экономику. Это правильный баланс, который мы должны постоянно искать", - начал глава государства.
Далее президент Франции сообщил, что страна почти полностью возвращается к карантинным мерам, которые уже вводились в пик пандемии весной. А именно:
- Для выхода из дома французам нужно будет иметь при себе специальный документ.
- Покидать жилье можно будет только для поездки на работу, ко врачу, для помощи близкому человеку или для прогулки возле дома.
- Рестораны и бары на время карантина будут закрыты, но школы при этом продолжат работать.
- Студентов переведут на дистанционное обучение.
- Максимальное число людей должны будут перейти на удаленную работу.
"Как можно дольше оставайтесь дома. Следуйте указанным правилам. Успех зависит от гражданской отвественности каждого из нас. Каждый час на счету", - призвал президент французов.
Данные меры вступят в силу в ночь с четверга на пятницу, 30 октября. Они продлятся минимум до 1 декабря.
Par rapport à mars-avril, nous avons progressé. C'est pourquoi certaines règles du confinement vont évoluer. pic.twitter.com/9WjSGxoK5u— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2020
По словам Макрона, он совместно с правительство будет подытоживать динамику каждые две недели. "Продержим карантин строго пятнадцать дней. Если в течение этого времени мы улучшим ситуацию, то сможем открыть некоторые предприятия", - отметил глава республики.
Макрон также назвал цель - до какого уровня должна быть снижена заболеваемость, чтобы полностью отметить локдаун - 5 000 новых случаев инфицирования в день.
Сейчас же масштабы распространения ковида во Франции кратно выше. Минздрав республики сообщает, что в среду, 28 октября, коронавирусом заболели 36 437 человек.
Тремя днями, 25 октября, ранее во Франции был зафиксирован антирекорд новых случаев за все время измерений - 52 010 больных.
Отметим, что это почти в семь раз больше, чем в весенний пик - плюс 7578 новых пациентов, это было 31 марта.
Германия: закрытые кафе, встречи вне дома до 10 человек
Синхронно с Францией локдаун объявили и в Германии. Однако там, судя по заявлениям врачей-чиновников и канцлера, дело не только в цифрах заболеваемости.
Германские ученые, на которых сослалась в своем обращении Ангела Меркель, выяснили:
- во-первых, сейчас один инифицированный заражает намного больше окружающих, нежели весной.
- во-вторых, в настоящее время можно отследить только 25% заражений, а 75% - нет.
По этим двум причинам, считает Меркель и правительство, и нужна вновь общенациональная самоизоляция. Канцлер сказала, что власть очень хочет, чтобы школы и детские садики оставались открытыми, но ради это гражданы обязаны:
- Не принимать участие в частных торжествах.
- Пребывание вне дома разрешено только при участии членов своей и еще одной семьи, максимум - десять человек.
- Воздержаться от любых поездок.
- Полностью закрываются театры, кино, фитнес-центры, косметические салоны, отели и общепит, кроме обслуживания на вынос.
- Церковные службы, невзирая на локдаун, не будут запрещены. Немецкие власти считают, что, невзирая на пандемию, они должны обеспечивать свободу собраний и религии (в Украине, напомним, церкви той же весной позакрывали).
Указанные меры вступают в силу с понедельника, 2 ноября, и продлятся минимум месяц. Но, как и Макрон, Меркель заявила, что время "Ч" будет через две недели. Если карантин поможет и заболеваемость снизится, то ограничения могут быть пересмотрены.
В дополнение канцлер Германии сообщила о помощи гражданам. Компании с числом сотрудников до 50 человек получат 75% от своих продаж (сумма будет рассчитываться от показателей ноября 2019 года).
Если говорить о статистике инфицирования в Германии, она не насколько ужасающая в сравнении с Францией.
За минувшие сутки в Германии диагностировали 10 748 новых случаев ковида. Осенний пик эпидемии был 23 октября - плюс 13 476 пациентов.
Для сравнения, весной антирекорд был установлен 27 марта - плюс 6933 больных.
Прогнозы немцы делают неутешительные. "В настоящее время количество новых инфекций удваивается каждые семь-десять дней, - сказала Виола Приземанн из германского института. - Если эта тенденция сохранится, у нас будет 100 000 новых инфекций в день через три-четыре недели".
Где еще в Европе объявляют локдаун
Ирландия неделю назад стала первой страной ЕС, где вернули карантин весеннего разлива.
Здесь закрыли кафе и рестораны (они работают лишь на доставку) и все магазины, кроме тех, где продают товары первой необходимости. Также остановили сферу услуг: парикмахерские и так далее.
При этом школы и детсады будут работать. Промышленные предприятия тоже. Не запрещены также спортивные матчи. Собираться больше, чем 25 человек, запрещено.
Еще до Ирландии примерно то же ввел у себя британский Уэльс.
В Польше с минувшей субботы закрыты рестораны, а учеников школ, начиная с 4-го класса, перевели на дистанционное обучение.
Дети до 16 лет днем смогут выходить из дома только под присмотром родителей, а сборы более пяти человек запретили.
Власти Польши не исключают полного локдауна. Все это, кстати, уже стало одной из причин начала массовых протестов в стране.
В Испании объявили частичный локдаун - ввели ночной комендантский час и позволили губернаторам ограничивать передвижения между провинциями. В Италии до конца ноября запретили работу спортзалов, кинотеатров, а заведениям общепита предписали закрываться в 18:00. Старшую школу перевели на дистанционку.
Во многих странах Европы вводят региональные локдауны - по регионам. При этом повсеместно начались коронавирусные бунты - в Испании, Польше многие уже протестуют против нового ухода на жесткий карантин.
А что Украина?
Первые признаки локдауна в ЕС появились не вчера. Но полное возвращение жесткого карантина во Франции и Германии - это плохой знак для всей Европы. И по сути сигнал для остальных стран делать то же самое.
Украина, напомним, повторила у себя локдаун после того, как это сделали Берлин и Париж. Причем тогда это было официальной политикой ВОЗ. И с Запада доносились недвусмысленные сигналы, что и Украина должна уходить на общенациональный карантин. В противном случае можно было лишиться финансовой поддержки.
Именно поэтому наша страна ввела даже более жесткий локдаун, чем в Евросоюзе: закрыли даже метро и парки, чего не было в большинстве крупных горов западных стран.
Как позже признавался главный санврач Виктор Ляшко, парки и скверы закрывали только потому, что хотели напугать население. Реальной же угрозы заражения они не представляли.
Кого-то, конечно, напугать удалось. Но главной эмоцией украинцев стало раздражение. Локдаун лишил их не только привычных удовольствий, но и, что гораздо важнее, средств к существованию. При этом такой же поддержки, как в ЕС, ни бизнес, ни простые граждане, понятное дело, не получили.
Поэтому с наступлением тепла карантин стали массово срывать, выходя на прогулки в парки. А в мае власти, невзирая на рост заболевших, открыли рестораны и сферу обслуживания. То есть малый бизнес (крупный в основном и так работал благодаря связям с властью).
Болезнь при этом развивалась своим чередом и к исходу октября вышла на уровень более 7000 заболевших в сутки.
Адаптивный карантин, которым власти заменили общий локдаун, откровенно не работал. Регионы, которые попадали в красную зону, не выполняли основных ее запретов: транспорт, общепит, спортзалы и бытовые услуги работали. Кое-где не закрывались даже школы.
На это закрывали глаза с одной стороны ввиду предстоящих местных выборов. Если бы на мэров, которые возглавили карантинный бунт, завели уголовные дела, это бы увеличило их поддержку на местах.
С другой стороны - локдаун это объективно дорогое удовольствие, и повторение весеннего карантина гарантированно уложит экономику на лопатки. Чего никому не хочется.
Недавно Минздрав озвучил, что локдаун придется вводить, когда уровень заболевших выйдет на 11-15 тысяч в день. После этого количества медицинская система уже вынуждена будет выбирать, кого лечить, а кого нет. После этого президент Зеленский уточнил, что речь идет даже не о дефиците коек, а о нехватке врачей.
На уровень 11-15 тысяч Украина, как уже подсчитывала "Страна", выйдет при нынешней динамике где-то в начале декабря.
Когда ждать локдауна в Украине?
После этого перед властями открывается три основных пути:
1. Оставить все как есть - или ничего не меняя, или внедряя незначительные ограничения. Еще один вариант - имитация локдауна, как сейчас в красных зонах: формально он есть, фактически нет.
Этот сценарий реализуется прямо сейчас. Он оптимален в логике "денег на карантин все равно нет". И многие украинцы с таким развитием событий в общем-то согласны.
Правда, если Запад начнет опять, как и весной, требовать от Украины возвращения жестких мер, они могут реализоваться по-разному.
2. Частичный локдаун. То, что мы наблюдаем в разных странах ЕС - ночные комендантские часы, запрет на вечернюю работу ресторанов и кафе, ограничение передвижения между регионами, переход части школьников на дистанционку и так далее.
Здесь вариаций может быть очень много - вопрос лишь в том, чтобы все это контролировалось. Но в рамках компромисса между полной остановкой экономики и требованиями западных партнеров на такой сценарий могут пойти.
3. Полный локдаун. Этот сценарий реален уже не только в силу требований Запада, но и в случае катастрофы с коронавирусом. Главный здесь показатель - если смертность вырастет в разы.
Если количество суточных заражений власти могут контролировать манипуляциями с числом ПЦР-тестов, то рост смертности особо не спрячешь. Вчера, например, был антирекорд - 165 человек. Для сравнения, в Германии вчера было 96 погибших, а во Франции - 244.
То есть украинская смертность находится уже сейчас в диапазоне стран, где объявили полный локдаун.
При этом не нужно забывать, что в Украине делают гораздо меньше ПЦР-тестов, чем в указанных государствах. А значит реальное количество умерших от коронавируса (как и заболевших) скорее всего еще выше.
В то же время, если страну снова запрут на тотальный карантин, последствия могут быть хуже, чем от собственно ковида. Недопоступления в бюджет и наконец просто скачок бедности захлестнет Украину. Подскочит число сопутствующих заболеваний: сердечных, онкологических. Сорвется в новый кризис экономика.
Поэтому скорее всего власти до последнего будут пытаться следовать логике "недокарантина".
И на полный локдаун Украина уйдет лишь в том случае, если Запад выделит под это финансирование. Что вряд ли. Сейчас есть проблемы даже с получением "плановых" траншей от МВФ.