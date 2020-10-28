В Киеве в среду, 28 октября, мужчина 1976 года рождения выпал из окна девятого этажа общежития на улице Родимцева, 1.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Телеграме.

Как отмечается, мужчина выжил после падения и был в критическом состоянии доставлен в больницу на "скорой".

Здание является общежитием Национального университета биоресурсов и природопользования. Мужчина оставил записку.

"Сегодня с 9-этажа общежития НУБиП (ул. Родимцева, 1) выпал/выпрыгнул мужчина 1976 года рождения. Оставил записку", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, мужчина работал преподавателем в этом вузе.

Напомним, недавно Мать с дочерью при загадочных обстоятельствах выпали из окна в центре Киева.

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