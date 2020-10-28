В США ожидают роста добычи нефти в 2021 году, но пиковых показателей не видят еще пять лет
В 2021 году добыча нефти в США немного вырастет из-за постепенного открытия экономик стран после карантина, однако она не достигнет пика в течение ближайших пяти лет.
Об этом со ссылкой на министра энергетики США Дэна Бруйетта сообщает "Интерфакс".
"Экономики стран постепенно открываются (отменяют ограничения, вызванные пандемией - Ред.), и спрос будет расти", - сказал министр энергетики США.
По данным Бруйетта, сейчас США добывают 11 млн баррелей нефти в сутки, и в 2021 году, по его мнению, эта цифра немного увеличится. По мнению американского министра, несмотря на кризис спроса из-за пандемии и стремление многих стран к энергетическому переходу, добыча нефти в США не достигнет пика в ближайшие 1-2-5 лет.
"Насколько я могу судить... Я не вижу пика за ближайший год, два или даже пять лет", - сказал он.
Отмечается, что в феврале 2020 года до начала введения масштабных ограничений в мире для борьбы против коронавируса Covid-19 суточная добыча достигла в США почти 13 млн б/с.
Напомним, в среду, 28 октября, после публикации доклада Минэнерго США мировые цены на нефть пошли вниз.
Также мы писали о том, что в начале 2020 года добыча нефти в России впервые приблизилась к рекорду времен СССР.