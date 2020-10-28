Правоохранители показали видео столкновения двух автомобилей на одной из улиц Киева, которые заметно повредили обшивку автомобилей.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

"ДТП на перекрестке улиц Стеценко и Газопроводной, как результат пренебрежения ПДД водителем BMW. Уважаемые водители! Подчеркиваем неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и внимательности за рулем", - указано в сообщении.

Отмечается, что ни один из участников движения или их пассажиров не пострадал.

Напомним, в результате наезда автобуса на ларек с продуктами, который произошел вечером в среду, 28 октября, на Выдубичах в Киеве, погиб мужчина. Еще две женщины госпитализированы.

Как сообщала "Страна", 25-летний полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Кравченко устроил масштабное ДТП в Харькове. Полицейским удалось установить, что футболист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.